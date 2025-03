Tajani “Opposizioni si illudono, governo andrà avanti”

MILANO (ITALPRESS) – “Le opposizioni dicono che il governo non sta più in piedi? Poverini… si illudono”. Così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano dei giovani di Forza Italia rispondendo ai leader dell’opposizione, in primis alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che denunciano una sfiducia della Lega nei confronti del titolare della Farnesina dopo l’intervista in cui il vicesegretario della Lega Claudio Durigon affermava che “Tajani è in difficoltà” nei rapporti con gli Stati Uniti.

“Le opposizioni stiano tranquille, il governo andrà avanti. Finchè c’è Forza Italia al governo le cose andranno bene”, ha aggiunto Tajani. Incalzato dai giornalisti se si sentisse sfiduciato da Durigon, il ministro ha semplicemente detto “le cose andranno bene, è il popolo che sceglie, è il popolo che è importante…”.

