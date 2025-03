Attenzione in montagna: “Allerta gialla per valanghe sulle Dolomiti”

La Protezione civile del Veneto lancia l’allerta gialla per valanghe sulle Dolomiti.

E’ allerta gialla per valanghe sulle Dolomiti. A mettere sul chi va là è la Protezione civile del Veneto: “In riferimento alla situazione nivometeorologica attesa sul territorio regionale, come da Bollettino neve e valanghe emesso dal Centro Valanghe di Arabba, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato la fase operativa di ATTENZIONE (allerta gialla) per la zona Mont-1 (Dolomiti) dalle ore 6 di domenica 23 marzo, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza”.

Le valanghe potrebbero interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe, le vie di comunicazione in quota e dei passi dolomitici.