Osti “Il Palermo ha fiducia in Dionisi, ora basta errori”

PALERMO (ITALPRESS) – “In questi giorni abbiamo fatto molte riflessioni e attente valutazioni anche su profili di altri allenatori, ma alla fine abbiamo deciso di non interrompere il rapporto di lavoro con Alessio Dionisi, che in questo momento gode ancora della fiducia del club”. Così il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Italpress, chiarisce l’attuale posizione del tecnico. “Nei giorni scorsi – ha aggiunto il ds rosanero – ci sono state moltissime voci su un probabile esonero dell’allenatore e sono usciti tanti nomi anche di altri tecnici, ma molti di questi nomi non erano nei nostri pensieri”. Dopo il ko con la Cremonese, si era parlato di un possibile cambio di guida tecnica: “Sono stati tre giorni di intensi e proficui colloqui – ha spiegato Osti -. Ci siamo confrontati e la proprietà è stata come sempre molto vicina. Ieri sera è stata fatta una videocall con il board del City Football Group, il nostro management e il mister, penso che sia stato molto positivo. Inoltre nei prossimi giorni è prevista una visita del board a Torretta per parlare alla squadra e allo staff tecnico e per ripartire insieme. Anche questa volta siamo molto soddisfatti che la proprietà ci abbia dato questo contributo”. La classifica è complicata e difficile, ma i play-off non sono troppo distanti: “Siamo perfettamente consapevoli che il campionato fino a questo momento è deficitario. Siamo noni e quindi fuori dai play-off. Le ambizioni iniziali sicuramente erano molto grandi. Nelle ultime otto partite dobbiamo cercare di dimostrare che non siamo questi. Detto ciò, voglio dire che in questo momento ci sentiamo tutti in discussione, io per primo. Il margine per recuperare, se noi dovessimo cambiare il nostro ruolino di marcia, c’è. Non possiamo più permetterci errori o passi falsi. Mi aspetto che la squadra adesso si assuma le proprie responsabilità, perchè è chiaro che se siamo in questa situazione la colpa non può essere soltanto di una persona, siamo tutti in discussione. Mi aspetto una grande reazione da parte della squadra. Sappiamo quanto sia importante un finale di campionato giocato in una certa maniera per il raggiungimento di un obiettivo che rappresentava il minimo stagionale”. Infine sui tifosi che hanno dimostrato più volte il loro malcontento: “Come si può rinsaldare il rapporto? Solo attraverso le vittorie e quindi la squadra deve ritrovarsi, deve ritrovare il proprio gioco e deve cercare di vincere le partite, attraverso le vittorie ritroveremo anche l’entusiasmo, la passione e il calore di questa città, di questa piazza e di questa tifoseria”.

