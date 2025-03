Festa del papà: bambini alle poste di Negrar per spedire letterine

All’ufficio postale di Negrar i bambini mandano le letterine per la festa del papà.

L’ufficio postale di viale Rizzardi a Negrar, ha ricevuto la visita delle bambine e bambini che hanno spedito le letterine per la festa del papà. Si tratta degli alunni della classe IV A, della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Negrar di Valpolicella. I piccoli tra i 9 e 10 anni, accompagnati dalle maestre, sono stati accolti dalla direttrice Cristina Remondini e dalla sportellista che li hanno seguiti nelle fasi di affrancatura, timbratura e impostazione delle loro letterine.

Bambini postini.

La missione dei piccoli cittadini era spedire una lettera alle proprie famiglie e fare gli auguri ai loro papà. In un clima di festa e grande curiosità: non sono mancate le domande sul funzionamento del sistema postale, sul francobollo che veniva incollato sulla busta e, non ultimo, sul timbro postale.

La direttrice con la scolaresca è andata alla cassetta rossa esterna dell’ufficio postale per imbucare le letterine. Alla fine ha regalato ai bimbi un francobollo e una cartolina come ricordo di questa esperienza.

Scrivere lettere a mano.

La visita all’ufficio postale di Negrar è una iniziativa proposta dalla maestra di Italiano della IV A per comprendere l’utilità del servizio postale, come servizio alla comunità: “In un’epoca in cui le comunicazioni elettroniche sembrano dominare ogni aspetto della nostra vita, questa iniziativa ha riportato alla luce il valore intramontabile della lettera scritta a mano“.