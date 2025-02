NABA Public Program: talk, mostre, sfilate e cinema tra Milano e Roma

ROMA (ITALPRESS) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta il Public Program 2025, una serie di appuntamenti culturali fino al mese di luglio nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per raccontare le proprie visioni e linguaggi creativi. Talk, mostre, sfilate, premiazioni e proiezioni animeranno il panorama culturale di Milano e Roma, sedi dei due campus di NABA. Alcuni appuntamenti sono promossi direttamente dall’Accademia e altri inseriti nei principali palinsesti delle città.

A inaugurare il 2025 i NABA Communication Awards, tra le cerimonie di premiazione che l’Accademia promuove durante l’anno: l’evento tenutosi il 23 gennaio a STEP FuturAbility District a Milano e presso Opificio Romaeuropa a Roma, ha mostrato al pubblico una panoramica dei progetti degli studenti dell’Area Communication and Graphic Design, prevedendo anche una mostra dei progetti finalisti e tavole rotonde aperte al pubblico.

A marzo NABA prosegue il suo sguardo sul cinema contemporaneo con l’appuntamento conclusivo della seconda edizione di NABA – Percorsi d’autore, rassegna cinematografica nata nell’ambito del Triennio in Cinema e Animazione. Dopo aver ospitato Roberto Minervini, Francesca Comencini e Adele Tulli, il 17 marzo alle ore 19:20 presso Anteo Palazzo del Cinema sarà presente in sala Valerio Mastandrea per la proiezione in anteprima di “Nonostante” il film di cui è regista.

Tutti gli appuntamenti sono inoltre accompagnati da una diretta radiofonica su Hollywood Party Factory in onda su Rai Radio 3, Media Partner dell’iniziativa, e ascoltabili su Radio Play Sound, in cui gli studenti NABA intervistano l’ospite della rassegna.

Anteo Palazzo del Cinema sarà la cornice per altri due importanti eventi dell’Area Media Design and New Technologies di NABA: dal 25 al 27 marzo aprirà al pubblico PLAI, una mostra che esplora le nuove tecnologie dei media attraverso i progetti realizzati dagli studenti del Biennio Specialistico in Creative Media Production . L’esposizione, che si estenderà in maniera diffusa all’interno degli spazi del cinema, presenterà videoinstallazioni e documentari, oltre a progetti che esplorano i linguaggi connessi alla Virtual Reality e all’Intelligenza artificiale. Il 26 e il 27 marzo sarà la volta dei NABA Cinema Awards ospitati da Anteo Palazzo del Cinema nella loro edizione milanese e dal Cinema Intrastevere nella loro edizione romana: l’evento rappresenta il momento per proiettare e premiare i migliori progetti audiovisivi cinematografici realizzati dagli studenti delle Aree Media Design and New Technologies e Set Design dei due campus dell’Accademia.

A Palazzo Reale a Milano, in occasione della mostra “Io Sono Leonor Fini” (visitabile dal 26 febbraio al 22 giugno) NABA in qualità di Partner presenterà un palinsesto di talk che fino a giugno 2025 approfondirà temi legati a moda, costume, design e arte in relazione alla figura poliedrica di Leonor Fini. Il progetto vede coinvolto anche un gruppo di studenti del Triennio in Fashion Design nella creazione di un reportage per documentare le fasi del making of dell’esposizione in pubblicazione sui canali di MondoMostre e sul sito web appositamente creato in occasione della mostra.

Tra marzo e maggio prosegue l’approfondimento sugli scenari della filiera artistica con “L’arte e il mercato dell’arte. Temi e scenari per capire il sistema dell’arte contemporaneo”, un programma di conversazioni aperte al pubblico e dedicate ai temi più attuali e urgenti nel dibattito contemporaneo sul sistema e il mercato dell’arte, proposto da NABA e Art Defender. Il programma di talk, che si terrà nella sede di Art Defender a Milano, è il frutto di una nuova collaborazione tra il Master Accademico in Contemporary Art Markets e Art Defender, che offre servizi integrati per l’art collection management.

Dall’intersezione tra design e scenografia scaturisce inoltre, dal 4 al 9 aprile presso il nuovo Set Design Lab del campus di Milano, l’installazione ideata per presentare il legame tra Gio Ponti e il Teatro allestita dall’Area Set Design. Per la prima volta verrà presentato al pubblico la ricostruzione di una scena, grazie alla collaborazione con Cleaf, parte dello storyboard del progetto di adattamento cinematografico dell’opera teatrale Enrico IV di Pirandello da parte dell’architetto e umanista, con la proiezione del documentario realizzato da Muse Factory of Projects con Gio Ponti Archives che sarà accompagnato dall’esposizione degli arredi iconici disegnati dall’architetto e prodotti da Molteni&C.

Dal 7 al 17 aprile NABA diventa una dei protagonisti della Milano Design Week 2025, rinnovando la sua presenza nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito della mostra-evento INTERNI Cre-Action con il progetto “Design for the Moon” in collaborazione con ASU Arizona State University, The Design School, un invito a riflettere sull’adattabilità del design in contesti extraterrestri esplorando il confine tra realtà e immaginazione.

Tornando ai temi legati alle nuove tecnologie, si articolerà a Roma l’evento “Story First: Cosa ci facciamo con questa Intelligenza Artificiale? Due giorni di eventi, workshop e talk su costi e benefici dell’IA generativa per lo spettacolo” che si terrà l’11 aprile presso il campus romano e il 12 aprile presso Casa del Cinema.

L’iniziativa, parte del progetto Grand Tour AFAM finanziato dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nasce con la finalità di accrescere la consapevolezza critica relativa ai temi delle IA e riflettere sul suo potenziale futuro, con vari momenti previsti tra cui una tavola rotonda, workshop e talk.

Sempre nella cornice romana di Casa del Cinema, il 5 maggio si terrà l’evento conclusivo della quarta edizione di Z-PITCH, il concorso annuale promosso da NABA e Fondazione Cinema per Roma, dedicato ai giovani talenti delle Scuole di Cinema e Media Design d’Italia, volto a valorizzare la formazione e la creatività delle nuove generazioni in ambito audiovisivo.

A Milano dal 22 al 25 maggio presso la Fabbrica del Vapore NABA presenta il progetto espositivo sul tema Migration, la mostra del Dipartimento di Arti Visive con i progetti degli studenti del Triennio in Pittura e Arti Visive e del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali dei campus di Milano e Roma, in qualità di artisti e curatori. Il 29 maggio il campus romano dell’Accademia ospiterà un Convegno per approfondire le tematiche trattate in mostra. Partendo dalla comprensione della migrazione fisica e geografica come fenomeno storico, la mostra vuole espandere il campo di indagine, ripensandola come un più generale processo di mobilità necessaria, un comportamento umano abituale che permea molteplici aspetti della vita quotidiana.

Da maggio 2025 l’Accademia proporrà “NABA TALKS: L’atto creativo. Al confine tra il noi e l’immaginario”, un ciclo di conferenze dedicato all’esplorazione di creatività e fantasia in alcuni ambiti dell’umano. I talk vedranno protagonisti esponenti del mondo accademico e universitario e saranno ospitati da Anteo Palazzo del Cinema a Milano.

Tra giugno e luglio è il momento dei NABA Fashion Show dei campus di Milano e Roma, gli eventi conclusivi dell’anno accademico che ogni anno portano in passerella le migliori collezioni degli studenti del terzo anno del Triennio in Fashion Design delle due sedi. “De rerum natura” è il concept di questa edizione, a partire da cui gli studenti elaborano i propri progetti. Gli eventi si terranno il 25 giugno a Milano presso il Conservatorio Giuseppe Verdi e il 2 luglio a Roma presso il Piper Club.

