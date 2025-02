Fiera di Padova: il pizzaiolo “alchimista” veronese fa la pizza “live show”

“Casa su misura”, alla fiera di Padova c’è il pizzaiolo veronese “alchimista della pizza”.

Alla Fiera di Padova, venerdì 21 febbraio, il pizzaiolo veronese Renato Bosco sarà protagonista di uno show cooking alle 17:30 a Casa su Misura. Bosco, detto “l’alchimista della pizza”, con le sue innovative tecniche di lievitazione ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui i Tre Spicchi del Gambero Rosso. Di San Martino Buon Albergo, ha fondato una “scuola di pizza” e ha rappresentato l’Italia in eventi gastronomici internazionali. L’evento sarà allo stand Bergamin – Veneta Cucine nel padiglione 8 del Salone delle Tendenze dell’Abitare, dove i visitatori potranno assistere alla preparazione delle sue specialità.

Nella stessa giornata, altri due appuntamenti nella Sala Convegni del Villaggio Confartigianato (padiglione 7). Alle 15:30 un seminario su soluzioni innovative e sostenibili per interni con Alberto Lucchetta. Alle 17 invece si parlerà di polizze di risparmio e investimento, con Giovanni Corti di Credemvita e Credemassicurazioni.

Casa su Misura, aperta fino a domenica 23 febbraio, si sviluppa nei padiglioni 7 e 8, dove 169 espositori presentano le ultime novità nel settore dell’arredamento, delle costruzioni e della tecnologia per la casa. Tra le curiosità in esposizione ci sono accessori dal gusto retrò, vasche idromassaggio per terrazze e giardini, caminetti e stufe Made in Italy a basso impatto energetico, materiali ecologici per l’isolamento degli edifici e scenografici lampadari e specchi.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno usufruire di consulenze gratuite con esperti di design e tecnologie abitative. Saranno inoltre presentate idee innovative dagli studenti diplomati alla Made in Italy Academy. Casa su Misura è patrocinata da importanti istituzioni locali, tra cui la Provincia e il Comune di Padova, la Camera di Commercio e diversi ordini professionali.

I biglietti costano 10 euro (ridotto 5 euro), mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni e per persone con invalidità superiore all’80% con accompagnatore. In ogni padiglione è disponibile un’area ristoro, e la Casa su Misura Lounge nella Galleria 78 offre ulteriori spazi dedicati alla pausa e al relax.