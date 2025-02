Foti “La prima politica da attuare è quella della coesione”

ROMA (ITALPRESS) – “L’articolo 119 della Costituzione prevede che la Repubblica riconosca la peculiarità delle isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità, articolo che poi deve trovare un’effettiva applicazione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, nel corso dell’audizione presso la commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità.

“Questa commissione nasce proprio dalla volontà di monitorare ma anche di dare indicazioni per attuare un precetto costituzionale che indubbiamente, sotto il profilo di quella che è l’insularità, parte da alcune condizioni oggettive di svantaggio che non possono essere occultate – ha aggiunto -, il primo tema può essere quello dei trasporti: l’aggravio dei costi nella materia dei trasporti riguarda persone, merci e servizi e quindi è evidente che, quando si parla di competitività dei sistemi, evidentemente bisogna tenere conto di un costo aggiuntivo che due regioni e tante altre isole minori devono necessariamente valutare. Altro tema è quello ambientale con un ecosistema fragile, l’erosione delle coste, la siccità e sotto certi profili, c’è anche il tema del flusso incontrollato dei turisti”. Per il ministro Foti “vi è poi un altro tema che riguarda in generale tutto il paese ma devo fare riferimento, in questo caso, alle aree in questione che è quello dello spopolamento e della crisi demografica che evidentemente oggi avvertiamo solo come ‘invecchiamento della popolazionè, in realtà ha dei riflessi ben precisi e sono i riflessi che riguardano i ridotti tassi occupazionali e una minore qualificazione della forza lavoro. Ora questo quadro A serve a dire che in primo luogo, non vi è solo un aspetto teorico ma anche un aspetto pratico, la prima politica che si può attuare è quella della coesione”.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).