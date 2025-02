Dazi, Foti “Meloni può essere un elemento di moderazione”

ROMA (ITALPRESS) – Sui dazi, “un conto è parlarne, un conto è applicarli. Bisognerebbe vedere se ci sono e su cosa si muovono. Occorre comunque trattare sotto questo profilo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, durante un convegno al Senato. “Per qualcuno il problema è stato che Meloni è andata due volte da Trump, forse Meloni potrebbe essere un elemento di moderazione rispetto alle pretese che possono esserci”, ha aggiunto. Secondo il ministro, poi, il tema del green deal “non deve essere un’ideologia, altrimenti ci porta fuori strada. L’Europa ha diminuito le sue emissioni, mentre altri Paesi come Russia, India e Cina le hanno aumentate: per il sistema delle imprese, diventa difficile competere con delle politiche così diametralmente opposte. La decarbonizzazione non deve portare alla deindustrializzazione: se questo è il passaggio, l’UE – a causa del calo demografico – sarà un giardinetto di anziani e non sarà più un continente protagonista dell’economia mondiale”, ha concluso Foti.

