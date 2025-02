Servizio medico distrettuale, aperta nuova sede in provincia

A San Giovanni Ilarione aperta dall’Ulss 9 una nuova sede del servizio medico distrettuale.

L’Azienda Ulss 9 Scaligera informa che da mercoledì 5 febbraio a San Giovanni Ilarione apre una nuova sede del Servizio di Medicina Distrettuale, rivolto ai cittadini senza medico di medicina generale, nella sede della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) in via degli Alpini 12. L’ambulatorio sarà aperto dal lunedì al venerdì.

