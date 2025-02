Cristiano Cerchiai eletto nuovo presidente della Federgolf

ROMA (ITALPRESS) – Cristiano Cerchiai è il nuovo presidente della Federazione italiana golf. Nell’Assemblea elettiva straordinaria, riunita al salone d’onore del Coni, il presidente eletto ha raccolto 2.648 voti, pari al 64,90% delle preferenze, superando l’altro candidato Luca Collini che si è fermato a 929 voti, pari al 35,10% delle preferenze. “Durante il prossimo mandato la Federazione si muoverà sulla base del rispetto di un criterio di sostenibilità economica e finanziaria. La parola d’ordine sarà quella di creare nuovi tesserati e accrescere il movimento. Posso garantirvi che con grande umiltà e determinazione, lavoreremo per raggiungere gli obiettivi prefissati” le parole del neo presidente. “Sicuramente i tre temi principali sono: lavorare sul cambiamento della comunicazione, aprire questo confronto con tutto il mondo dei professionisti e dei tecnici e mettere a disposizione un servizio di assistenza ai circoli. Partiamo da qua e da qua cresciamo, tutti insieme – prosegue il nuovo numero 1 della Federgolf -. Il movimento può crescere con una sana e giusta comunicazione, lottando contro questa percezione che ha oggi il golf. Sicuramente, entro la fine del mandato vedremo il segno positivo sul numero dei tesserati. Io ho avuto un candidato che meritava la mia stessa sorte. Non è una questione di differenza di voti, lo ringrazio perchè è stata una campagna elettorale impegnativa. Siamo tutti grandi appassionati di golf, adesso l’importante è che si cominci a lavorare per la crescita del movimento”, conclude. Successivamente l’Assemblea ha visto anche l’elezione dei consiglieri in rappresentanza degli affiliati: Stella Coppi, Maria Amelia Lolli Ghetti, Franco Piras, Renato Cerioli, Stefano Frigeri, Alberto Treves De Bonfili, Armando Antonio Carole Borghi. In rappresentanza degli atleti dilettanti, Silvia Valli. In rappresentanza degli atleti professionisti, Vittorio Andrea Vaccaro. In rappresentanza dei tecnici, Stefano Betti.

