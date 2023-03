Nell’ultima giornata del campionato di Superlega Credem banca, Verona batte Cisterna 3 set a 1.

Verona chiude la regular season con il botto. Nell’anticipo dell’ultima giornata del campionato di Superlega Credem Banca la WithU batte Top Volley Cisterna 3 set a 1. Una gara tutta a favore dei gialloblù, dal primo all’ultimo set, ad eccezione del terzo tutto di marca ospite. Un risultato che permette ai gialloblù di consolidare il quinto posto in classifica e di gettarsi ora con la testa alle prossime sfide in programma nei play off. Dall’altra parte, invece, con questa sconfitta Cisterna dice del tutto addio ai play off.

Negli istanti che hanno preceduto la sfida il palleggiatore Luca Spirito è stato premiato come Credem Banca MVP di febbraio, grazie alle due nomination di MVP conquistate nell’8a e 9a giornata, rispettivamente contro Padova e Modena, entrambe concluse al tie break a favore degli scaligeri. A consegnare il premio al regista in maglia numero 13 è stato il presidente della WithU Verona Stefano Fanini.

Si parte sull’1 a 1 poi tre punti di fila per Verona; Cisterna torna in parità, ma Mosca riporta avanti gli scaligeri. Mini parziale della WithU, che fa la differenza a muro e si affida alla potenza di Keita, Sapozhkov allunga ancora, poi Mozic e Sapozhkov portano i padroni di casa sul 17-11. Cisterna prova ad accorciare le distanze con Bayram, ma i padroni di casa tornano a fare punti con Grozdanov, poi torna sul +3 con il solito Mozic (20-17). Ace di Bayram e gli ospiti si rifanno sotto, ma l’attacco di Sapozhkov regala due set ai gialloblù. La WithU poi con il muro di Mosca la chiude 25-22.

Secondo set che si apre in perfetta parità, poi gran recupero di Keita a fondo campo di piede e Mozic mette a terra il punto del 9-8. Con Mosca Verona trova il doppio vantaggio, poi Cisterna scivola a -4. Keita va ancora a segno, mani fuori di Bayram e la WithU vola sul 17-13. Gli ospiti provano ad accorciare le distanze ma Keita regala cinque set point a Verona; Mozic realizza il punto decisivo, i padroni di casa chiudono il secondo set 25-20.

Terzo set che si pare a favore di Cisterna, gli ospiti poi volano sul +4 costringendo Stoytchev al time out (2-6). La WithU prova a reagire e rientrare in partita ma gli ospiti rimangono sul +4; Cisterna continua a mantenere il comando in questo terzo parziale (9-15), poi Verona prova a rifarsi sotto grazie a Keita e Mozic (14-17). Ace di Zingel e Cisterna si avvia a chiudere a proprio favore il set; i padroni di casa provano ad accorciare, il video check assegna il punto del 20-24 a Cisterna, poi è proprio la Top Volley a chiudere il parziale 21-25.

Quarto set che si apre con l’allungo di Verona, poi Cisterna ristabilisce la parità (5-5); equilibrio in questo avvio di parziale, poi Verona ingrana la marcia (12-11). I padroni di casa trovano il doppio vantaggio, poi pipe di Keita e WithU sul +3 (16-13); i gialloblù macinano punti, ace Mosca e +5 di Verona (19-14). Gli ospiti accorciano con i tre ace di Bayram, ma la WithU torna subito avanti di tre lunghezze (22-19). Rosso a Stoytchev per proteste, ma alla fine Verona la chiude 25-20.

WITHU VERONA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-20)

WITHU VERONA: Spirito 1, Keita 18, Grozdanov 7, Sapozhkov 22, Mozic 17, Mosca 6, Bonisoli (L), Gaggini (L), Magalini 1. N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Cavalcanti, Jensen, Cortesia.

Allenatore: Stoytchev.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Bayram 10, Zingel 13, Dirlic 15, Sedlacek 13, Rossi 9, Staforini (L), Martinez 0, Mattei 0, Kaliberda 0. N.E. Lostritto, Catania, Gutierrez, Zanni.

Allenatore: Soli.

ARBITRI: Luciani, Cerra.

NOTE – durata set: 27′, 26′, 30′, 25′; tot: 108′.

CLASSIFICA

11ª Giornata Rit. (12/03/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 62, Itas Trentino 41, Valsa Group Modena 40, Cucine Lube Civitanova 38, WithU Verona 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 30, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 26, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.

Note: 1 Incontro in più: WithU Verona, Top Volley Cisterna;