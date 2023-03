A Verona Eataly propone un mese dedicato ai salumi e formaggi, con degustazioni, cene e appuntamenti per imparare tutto su questi prodotti.

Dopo le iniziative dedicate al pane, dal 6 marzo e fino al 2 aprile Eataly Verona prosegue con un mese di eventi dedicati ai salumi e ai formaggi, fiore all’occhiello del made in Italy.

L’assortimento di Eataly conta oltre 900 prodotti di questi prodotti: dalle grandi denominazioni ai localismi creati da produttori artigianali e disponibili per un ristretto arco di tempo, come, ad esempio, alcuni formaggi d’alpeggio. Tra i salumi, oltre 50 DOP, 25 IGP, 4 Presidi Slow Food e una selezione di oltre 20 prosciutti crudi in diverse stagionature.

Gli appuntamenti in programma.

Circa 30 i nuovi prodotti che entrano a far parte dell’assortimento. Tra questi il Parmigiano reggiano vacche rosse biologico, il Provolone del Monaco e la Fontina DOP estrema d’alpeggio, prodotta oltre i 2mila metri di quota.

Anche il ristorante Agricolo offre alcune novità: tanti fuori menù che raccontano al meglio dell’alta norcineria e dell’arte casearia italiana. Venerdì 31 marzo da Agricolo si terrà inoltre una speciale cena che vede la partecipazione della latteria Perenzin, storica realtà che da 5 generazioni si dedica alla produzione di formaggi da latte proveniente principalmente dal Veneto e dal parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Per l’occasione è stato creato un menù degustazione di 4 portate in cui i protagonisti saranno i prodotti Perenzin.

Eataly Verona offre anche altri tipi di esperienze, come l’apertura delle forme di Parmigiano reggiano e Grana padano, un appuntamento ricorrente che si svolgerà ogni sabato al banco salumi e formaggi dalle ore 16.

La didattica.

Anche la didattica sarà potenziata. In programma tanti appuntamenti dedicati al tema, come le degustazioni di formaggi con Chiara Tosi, maestra assaggiatore formaggi e delegata di Verona Onaf, per scoprire la loro storia, i loro metodi di produzione, le loro caratteristiche e diversità.

Masterclass con ISIT Istituto salumi italiani tutelati, un incontro gratuito in programma per il 19 marzo alle ore 16 per scoprire le caratteristiche uniche e distintive dei prodotti Dop e Igp.

E poi aperitivo con l’esperto: Thomas Guarinoni, responsabile del reparto salumi e formaggi, guiderà i partecipanti attraverso le storie dei produttori e le loro esperienze.

Per l’occasione, E.ART.H. presenta una serie di appuntamenti dedicati al rapporto tra questi alimenti e l’arte contemporanea. Appuntamenti a calendario: 18 e 25 marzo e 1 aprile alle ore 11:00. Info e prenotazioni su https://eatalyarthouse.it/.