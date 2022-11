WithU Verona inarrestabile, il derby con Padova è dei gialloblù

All’Agsm forum di Verona, la WithU batte pallavolo Padova 3-0

Inarrestabile. Verona continua nella sua marcia trionfale. Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Superlega, la WithU Verona piega e liquida pallavolo Padova in 3 set. Una gara dominata dal primo all’ultimo parziale dai gialloblù, bravi e capaci di imporsi contri una squadra che ha del potenziale in ricezione e tanti giocatori interessanti nei vari reparti, tra cui l’ex Asparuhov. I gialloblù però hanno aggredito i loro avversari, portandosi così a casa una sfida importante che li fa volare al terzo posto in classifica.

Pronti, via e Petkovic apre la gara per Padova ma Verona pareggia subito con un attacco in diagonale. Attacco centrale di Volpato e muro ospite, attacco vincente di Saitta, poi ace e gli ospiti cercano di prendere il largo. I gialloblù rispondono con un gran Keita, ma sbagliano il servizio; l’ex Asparuhov prima e due muri consecutivi di Mozic ristabiliscono la parità. Padova sul +3, ancora Keita tiene i padroni di casa a contatto; ace di Cortesia ed è nuovamente parità. Mosic a segno in attacco, poi mani fuori di Petkovic, Mozic a segno e Verona avanti. Due ace consecutivi dei gialloblù e Verona riesce a chiuderla sul 25-21.

Secondo set che si apre nel segno degli ospiti, ma Keita e un ace riportano subito avanti la WithU. Padova sbaglia la battuta, ma con un’ottima rotazione di Crosato al servizio torna avanti. Cortesia in primo tempo e poi Volpato fanno viaggiare le due squadre sui binari paralleli; due ace di Keita e Verona conduce nuovamente. Servizio vincente dei padroni di casa e muro, Verona non molla. Muro vincente di Cortesia e Keita fanno scappare la WithU, che poi chiude 25-17.

Grande partenza di Verona nel terzo set, i gialloblù continuano a macinare punti; la WithU non sbaglia, grande precisione in attacco, Raphael e compagni volano sul 12-9. Verona continua ad allungare, troppi errori invece da parte di Padova. Ancora un ace per i gialloblù che si involano verso la vittoria. Svolta poi di Padova che prova a tornare sotto con i servizi di Petkovic, ancora lo stesso tiene vivi gli ospiti, ma Keita piazza due punti di fila che portano Verona alla vittoria.

WITHU VERONA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 14, Grozdanov 5, Sapozhkov 14, Mozic 15, Cortesia 8, Perrin 0, Gaggini (L). N.E. Bonisoli, Zanotti, Vieira De Oliveira, Jensen, Magalini, Mosca.

Allenatore: Stoytchev

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Asparuhov 3, Volpato 4, Petkovic 18, Desmet 10, Crosato 6, Zenger (L), Gardini 1, Takahashi 2, Canella 2. N.E. Lelli, Zoppellari, Guzzo.

Allenatore: Cuttini

ARBITRI: Pozzato – Florian

ADDETTO VIDEO CHECK: Spiazzi

NOTE – durata set: 24′, 21′, 26′; tot: 71′.

CLASSIFICA

8ª Giornata And. (20/11/2022) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 24, Itas Trentino 16, WithU Verona 14, Top Volley Cisterna 14, Valsa Group Modena 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Cucine Lube Civitanova 12, Allianz Milano 11, Vero Volley Monza 9, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

Note: 1 Incontro in più: Itas Trentino; 1 Incontro in meno: Pallavolo Padova; 2 Incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena;