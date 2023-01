All’Agsm forum, WithU Verona batte Cucine Lube Civitanova per 3 set a 2.

Continua la striscia negativa dei campioni d’Italia, prosegue invece la striscia positiva dei gialloblù. Nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega, la WithU Verona trova il secondo successo consecutivo battendo tra le mura amiche di casa Cucine Lube Civitanova per 3 set a 2. Una gara giocata in pieno equilibrio e sul filo del rasoio tra le due formazioni, che si sono date battaglia dal primo all’ultimo set rispondendo colpo su colpo. Verona che fa suoi i primo due set con grande determinazioni, è costretta poi a lasciare ai campioni d’Italia il terzo e quarto set e giocarsi tutto nel quinto set. Qui Raphael e compagni con grande sacrificio hanno mostrato ancora una volta tutto il loro potenziale e valore, come si era visto nel girone di andata.

Verona che si presenta in campo per questa sfida con Cortesia, Magalini, Keità, Grozdanov, Spirito, Mozic e Gaggini, mentre Civitanova risponde con Zaytsev, Chinenyeze, Nikolov, Dimantini, De Cecco, Yant Herrera e Balaso. Pronti, via e Verona mette a terra il primo punto della gara, poi tanto equilibrio fra le due formazioni che si portano sul 4-4. Ancora una serie di botta e risposta in questo avvio del primo set (8-8), poi gli ospiti mettono la freccia e si portano a +2. I padroni di casa però non demordono e immediatamente si riportano prima in parità per poi mettere a loro volta la freccia; Raphael e compagni tentano di allungare ma la Lube rimane in scia degli scaligeri. Sempre tanto equilibrio in campo, poi sorpasso di Civitanova che porta a casa cinque punti consecutivi (16-18). 19 a 19 ed è nuovamente parità, break della Lube che si porta a +2 sui gialloblù, ma Verona riesce ad agguantare ancora gli ospiti (21-21). Sul finale allungo decisivo della WithU che fa suo il primo parziale 25 a 22.

Si torna in campo e la Lube mette a segno il primo punto del secondo set, poi è Verona a mettere a segno tre punti consecutivi. Come nel primo set anche in questo avvio di secondo parziale tra le due compagini è tanto equilibrio (3-3). Botta e risposta tra Verona e Civitanova fino all’8-8, poi i gialloblù cercano l’allungo e si portano a +2. I padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio (12-9), vantaggio che successivamente sale a +3 (13-10). Con tre punti consecutivi la Lube ritrova il pareggio (13-13), ma Verona non ci sta e si riporta immediatamente avanti di 2 punti. La WithU continua a far valere il suo dominio, si porta sul 18-15; Civitanova prova a tornare sotto, ma Verona riesce a mantenere i 3 punti di vantaggio (19-16). E’ sempre +3 per i padroni di casa (23-20), vantaggio che rimane tale sino a chiusura del set (25-22).

Lube che apre il terzo set con un altro spirito; equilibrio in avvio, gli ospiti cercano subito di scappare via ma Verona riesce a rimanere in scia a -1 (7-8). I padroni di casa faticano in questo terzo set, così Civitanova riesce a portarsi sul +4 (11-15). Sempre botta e risposta tra WithU e Lube, ma i gialloblù si rialzano in piedi, riescono prima a dimezzare lo svantaggio, poi a tornare in parità (18-18). Civitanova rimette la freccia, Verona rimane in scia (20-21). Gli ospiti mettono a terra cinque punti consecutivi fino a chiudere il terzo set a loro favore 20-25.

Quarto set che si apre in equilibrio, poi break di Verona che si porta a +2 su Lube (5-3). Civitanova ritorna in parità, ma altro break di Verona per il 7-5. Ancora equilibrio in questo set (8-8), gli ospiti provano a mettere la freccia, ma Verona agguanta nuovamente la parità (13-13). Botta e risposta tra WithU e Lube (15-15), poi sono gli ospiti a tornare avanti sul +3 (16-19). La Lube vola sul +5, Verona fatica a riprendersi. Alla fine Civitanova chiude 20-25 rimandando tutto al quinto set.

Si va nel quinto set e Verona parte subito forte (8-4); i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio del +4 fino al 10-6, Civitanova tenta di accorciare ma Verona riesce a mantenere le distanze. La WithU trova il punto del +5 (12-7), la Lube continua ad inseguire ed accorcia a -3 (12-9). Padroni di casa che si riportano a +4 (14-10), gli ospiti provano a riaprire la gara ma alla fine la WithU la chiude (15-12).

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (25-22, 25-22, 20-25, 20-25, 15-12)

WITHU VERONA: Spirito 1, Magalini 13, Grozdanov 8, Keita 29, Mozic 14, Cortesia 7, Bonisoli (L), Gaggini (L), Perrin 0. N.E. Zanotti, Vieira De Oliveira, Mosca, Jensen, Sapozhkov.

Allenatore: Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Yant Herrera 21, Diamantini 8, Zaytsev 11, Nikolov 8, Chinenyeze 9, D’Amico (L), Balaso (L), Anzani 0, Bottolo 12, Garcia Fernandez 10, Gottardo 0. N.E. Ambrose, Sottile.

Allenatore: Blengini.

ARBITRI: Zavater, Goitre.

NOTE – durata set: 29′, 28′, 29′, 25′, 20′; tot: 131′.

CLASSIFICA

6ª Giornata Rit. (29/01/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 51, Itas Trentino 32, Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, WithU Verona 24, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 15, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.

Note: 1 Incontro in meno: Valsa Group Modena, Top Volley Cisterna.