Al pala Agsm Aim, Cucine Lube Civitanova batte WithU Verona 3 a 1 e fa sua gara 4.

Amarezza, tanta amarezza. E purtroppo non è un pesce d’aprile. Al pala Agsm Aim, per i quarti di finale scudetto di Superlega, Cucine Lube Civitanova batte WithU Verona 3 a 1, facendo così sua gara 4 e portando la serie sul 2 a 2. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai gialloblù, capaci di giocarsi il tutto per tutto e lasciare gli ultimi tre set ai campioni d’Italia solamente alle battute conclusive. Nulla tuttavia è ancora compromesso; ora rimane che giocarsi gara 5 a Civitanova, ripartendo da zero, togliendosi dalla testa e dalla mente ogni amarezza.

Withu Verona che scende in campo con Sapozhkov, Grozdanov, Keita, Mozic, Mosca, Spirito e Gaggini, Cucine Lube Civitanova risponde con Zaytsev, Chinenyeze, Nikolov, De Cecco, Anzani, Yant e Balaso. Pronti, vie e Keita mette a terra il primo punto della serata; Verona prova subito ad allungare con Sapozhkov, Keita e Mozic (9-4), la Lube prova a tornare in partita con Zaytsev e Yant (9-7). L’errore di Nikolov in battuta ridà respiro ai gialloblù (10-7) ma Anzani riaccorcia in muro (10-8); Verona mantiene due punti di vantaggio (11-9), poi riesce ad allungare sul nuovo +6 con Sapozhkov e il muro di Mozic (16-10). La ricezione errata di Gaggini permette a Civitanova di accorciare (16-12) ma i gialloblù con Mozic si riportano subito sul +5 (17-12); Yant e Nikolov accorciano ancora (18-15) ma è la squadra di casa a tenere in mano le redini del gioco (20-16). Con Keita e gli errori di Yant e Garcia la WithU si appresta a chiudere il primo parziale (23-20); poi è proprio Keita a chiudere il primo sul 25-20.

Si torna in campo ed è subito botta e risposta tra Verona e Civitanova (1-1); gli ospiti provano a far male ma i gialloblù con Mosca tornano immediatamente avanti (3-2). Equilibrio in campo (5-5) poi è Verona con Keita a tentare la fuga (7-5); il muro di Grozdanov e un ace di Keita valgono il +3 per la WithU (9-6) ma gli ospiti tornano subito in scia (10-9). Con Yant e Anzani la Lube ritrova il pareggio (11-11), poi grande equilibrio in campo (15-15). Mozic e Grozdanov provano a rompere l’equilibrio (18-15), ma Nikolov riapre i giochi (18-18); Verona tenta il nuovo strappo con Sapozhkov (20-18), ma Yant e Anzani ristabiliscono la nuova parità (20-20). Questa volta sono gli ospiti e fuggire con De Cecco e Garcia (20-23), è lo strappo decisivo che porta Civitanova alla conquista del secondo set (23-25).

Terzo set che si apre con il punto di Mozic (1-0), poi allungo gialloblù (6-2). Grozdanov e Sapozhkov fanno volare la WithU sul +5 (8-3) ma Nikolov c’è ancora (8-4); Sapozhkov prima e Keita poi regalano il nuovo +6 alla squadra di casa (13-7). La Lube tenta di accorciare le distanze con Nikolov (13-9), poi con il muro di Bottolo e l’ace di Nikolov accorcia ancora (13-12); due punti di Keita rilanciano Verona (15-12) che mantiene il +3 fino al 19-16. L’ace di Mozic regala il nuovo +4 ai padroni di casa (20-16), vantaggio che la WithU conserva fino al 24-20. Yant prova a riaprire il set (24-23) e Zaytsev pareggia (24-24). Ai vantaggi è Civitanova a far suo il terzo set 26-28.

Al rientro in campo errore di Spirito in battuta (0-1) ma Keita pareggia subito (1-1); poi è la Lube a scappare via con De Cecco e Nikolov ma Verona prova a rimanere in scia (7-9). Civitanova mantiene il vantaggio ma Verona con Keita, Grozdanov e il muro di Mosca rimane in scia (11-13); Keita poi ristabilisce la parità (16-16), ma l’ace di Nikolov regala il nuovo +2 alla Lube (18-20). La squadra ospite mantiene i due punti di vantaggio (19-21), Grozdanov con un ace accorcia (20-21), poi Mozic fa 21 pari. L’errore in battuta di Grozdanov regala il nuovo vantaggio agli ospiti (21-22) ma Mozic firma nuovamente la parità (22-22). Grande equilibrio, poi è Civitanova con il muro di Chinenyeze a fare suo il quarto set (24-26) e partita.

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (25-20, 23-25, 26-28, 24-26)

WITHU VERONA: Spirito 0, Keita 25, Grozdanov 7, Sapozhkov 21, Mozic 19, Mosca 3, Gaggini (L), Zanotti 0, Vieira De Oliveira 0, Cortesia 0, Magalini 0. N.E. Bonisoli, Cavalcanti, Jensen.

Allenatore: Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 3, Yant Herrera 17, Chinenyeze 8, Zaytsev 17, Nikolov 22, Anzani 4, Bottolo 2, Garcia Fernandez 1, Balaso (L), D’Amico (L), Diamantini 0. N.E. Ambrose, Gottardo, Sottile.

Allenatore: Blengini.

ARBITRI: Pozzato, Zanussi.

NOTE – durata set: 30′, 33′, 36′, 31′; tot: 130′.

RISULTATI

Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia – Non ancora disputata;

WithU Verona-Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-20, 23-25, 26-28, 24-26) 01/04/2023 ore 20:30;

Vero Volley Monza-Itas Trentino – Non ancora disputata Ore 20:30;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena – Non ancora disputata