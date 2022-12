Vietata la trasferta a Torino per i tifosi dell’Hellas Verona.

Il campionato di serie A, che dopo i mondiali in Qatar riparte il 4 gennaio, ricomincia con una sorpresa amara per i tifosi dell’Hellas Verona, in vista della gara contro il Torino, in programma mercoledì prossimo alle 14.30. La trasferta, dopo che la vendita dei tagliandi era stata momentaneamente sospesa, è stata infatti vietata ai tifosi gialloblù, come comunica la stessa società granata.

“A seguito delle determinazioni del Casms (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) – si legge infatti sul sito del Torino – i tagliandi saranno in vendita da sabato 31 dicembre senza limitazioni ad esclusione dei residenti della provincia di Verona a 20 euro (10 euro per gli Under 16) fino alle 19 di martedì 3 gennaio. I biglietti acquistati entro il 29 dicembre saranno annullati e nelle prossime ore verranno comunicate le modalità per richiedere il rimborso dei titoli”.

“A seguito delle determinazioni del Casms, divieto di vendita per i residenti nella Regione Veneto (ad esclusioni dei Fidelizzati Toro) in tutti i settori dello stadio, ad esclusione del Settore Ospiti”.

La reazione dell’Hellas Verona.

“Hellas Verona FC esprime profondo rammarico per la decisione assunta oggi dal Casms (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) che impedisce ai nostri tifosi residenti a Verona e provincia di seguire e sostenere la squadra, in occasione della trasferta di Torino per la gara in programma mercoledì 4 gennaio alle 14.30 allo stadio Olimpico.

Un provvedimento ingiusto e ingiustificato, che vede il Club privato dell’apporto dei suoi sostenitori in una sfida importante alla ripresa del campionato”.