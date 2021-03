Altra sconfitta per Nbv Verona nei Playoff Challenge, vince Vibo Valentia

Nbv Verona torna sconfitta dalla trasferta di Vibo Valentia.

Dopo Piacenza, arriva ancora una sconfitta per Nbv Verona. Nel secondo turno dei Playoff Challenge, validi per il 5° posto in campionato per la prossima Challenge Cup, i gialloblù escono battuti dalla trasferta di Vibo Valentia, perdendo per 3 set a 1 contro Tonno Callipo. Sotto di 2 set, Nbv Verona si rifà sotto nel terzo accorciando le distanze, trova la reazione nel quarto parziale e prova a riaprire la partita, ma Vibo ritrova subito smalto e risponde con forza portando a casa set e partita. I gialloblù hanno infatti subito troppo gli attacchi della squadra di casa, che ha fatto così sua la gara. Nbv Verona ora scenderà in campo domenica di Pasqua, 4 aprile, alle 19 all’Agsm forum contro Ravenna.

“Mi dispiace soprattutto per i primi due set – ha detto a fine gara coach Stoytchev -: si sono giocati punto a punto e secondo me alcune scelte arbitrali sono state determinanti. Il terzo set è andato tutto liscio, abbiamo vinto abbastanza facilmente e tutto ha girato bene, sia in difesa che in attacco. Nel finale non siamo partiti bene in ricezione su Saitta, ma ho preferito da qualche possibilità in più ai nostri ragazzi più giovani. Purtroppo non sono riusciti a reggere molto la passione, se poi aggiungiamo che dopo il secondo set Spirito è dovuto uscire per un malessere, si può capire l’andamento dell’ultimo set. Magalni è stato molto presente in attacco, ma in ricezione un po’ meno, mentre Jensen, nonostante avessimo deciso di rischiare un po’ di più, non è riuscito a passare in fase offensiva. Sicuramente dovremo sfruttare di più i nostri centrali perchè adesso riusciamo ad avere in campo due centrali d’esperienza come Aguenier e Zingel e vanno serviti al meglio”.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – NBV VERONA 3-1 (25-23, 25-23, 16-25, 25-18)



TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Chinenyeze 14, Chakravorti 0, Sardanelli (L) ne, Gargiulo ne, Drame 19, Dirlic 0, Saitta 5, Rossard ne, Corrado 15, Rizzo (L), Cester 6, Defalco 15, Almeida ne. All.: Baldovin.

NBV VERONA: Kaziyski 10 (C), Magalini 10, Caneschi ne, Peslac 2, Aguenier 6, Asparuhov 1, Jensen 16, Spirito 0, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L). All.: Stoytchev.

ARBITRI: Brancati, Caretti

STATISTICHE

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: attacco 50%, ricezione 51% (perfetta 18%), muri 10, battute: ace 9, sbagliate 21

NBV Verona: attacco 38%, ricezione 54% (perfetta 32%), muri 6, battute: ace 7, sbagliate 9

NOTE

Spettatori: 0. MVP: Corrado. Durata dei set: 28’, 30’, 24’, 25’. Totale: 1’ 47’

