Verona, i Rolling Stones in Arena per rilanciare la stagione dei concerti.

I Rolling Stones scelgono Verona per uno storico concerto: obiettivo far ripartire la musica dopo oltre un anno di silenzio e di chiusure dovute alla pandemia. Il primo maggio, in Arena, Mick Jagger e soci monteranno un mega-palco dal quale faranno risuonare le note delle loro indimenticabili hit.

Grazie ai Rolling Stones, Verona diventerà quindi la capitale universale della rinascita di un mondo troppo spesso dimenticato in questi mesi. Tutto il pianeta punterà occhi e obiettivi su piazza Bra e sull’Arena: naturalmente gli ingressi saranno sorvegliati e contingentati, per rispettare tutte le norme anti Covid tuttora in vigore. Ma il segnale è chiaro: la musica ha voglia di ricominciare. E ricomincia con il gruppo rock più famoso della terra, e da Verona. Un’occasione inestimabile per la nostra città.

Entusiastiche le prime reazioni, anche se non sono mancate le lamentele di chi teme l’eccessivo frastuono del concerto. In ogni caso il sindaco Federico Sboarina ha voluto ringraziare personalmente la band inglese per aver scelto proprio Verona, e con prefettura e forze dell’ordine sta organizzando la logistica dell’evento. Questo mese che ci separa dal concerto si preannuncia come una lunga attesa di un momento che potrebbe rappresentare la fine, perlomeno simbolica, di questo lungo tunnel dentro il quale ci ha trascinati la pandemia.

A questo punto non rimane che avvisare Mick, Keith, Charlie e Ronnie. Perchè un concerto dei Rolling Stones in Arena sarebbe davvero una grandiosa idea per ripartire e ricominciare, e non solo con la musica. Ma per adesso rimane soltanto un’illusione. E un pesce d’aprile.

