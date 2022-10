Tezenis Verona, esordio da brividi. Decisiva la tripla di Selden nell’overtime

All’Agsm forum, nella prima giornata di campionato, Tezenis Verona batte Happy Casa Brindisi 100 a 97.

Esordio da brividi. Alla prima giornata di campionato, al suo ritorno in serie a dopo ben vent’anni, la Tezenis Verona apre questa stagione con una vittoria trionfale. Un successo giunto all’overtime, grazie alla tripla decisiva di Selden che ha regalato il successo ai gialloblù proprio all’ultimo secondo. Una gara dominata dai padroni di casa in particolar modo nel primo tempo, ma che ha visto poi la reazione di Happy Casa che ha agguantato gli scaligeri giocandosi il tutto per tutto nell’extra time. Ad un secondo dalla fine, come detto, è stato poi Selden (MVP del match) ha regalare il successo alla Tezenis. Tra le fila gialloblù ottime anche le prestazioni di Anderson, Cappelletti, Holman e Smith.

La cronaca

Primo quarto che si apre con la tripla di Etou, Cappelletti accorcia, ma gli ospiti prendono il ritmo con un pesante miniparziale di 0-6. Tre liberi di Anderson fanno 5-9. Verona poi si porta in vantaggio: schiacciata di Selden in campo aperto, poi tripla di Anderson. Azione personale di Cappelletti per il 14-9. Bowman chiude il 12-0 di parziale dei padroni di casa. Brindisi si riporta in parità ma Smith riporta avanti Verona, risponde Perkins. Altra bomba di Anderson, Smith ancora da sotto, e poi ancora Anderson dalla lunga distanza. Dall’angolo segna anche Imbrò. Verona chiude avanti 27-18 il primo quarto.

Candussi apre il secondo quarto con una tripla. Canestro e fallo di Burnell dopo il rimbalzo offensivo, poi tripla di Bowman: Happy Casa a -6. Holman chiude il parziale per Brindisi di 7-0. Selden da sotto realizza il nuovo +9. Arresto e tiro di Reed, ma Selden riesce nuovamente a trovare la via del canestro. Cappelletti dall’area tiene avanti la Tezenis, poi recupero a tripla di Holman: 42-32. Smith poi trova due canestri facili, Perkins tiene a galla i suoi. Cappelletti serve Smith in area: 48-36. Tripla di Anderson e la Tezenis vola a +14. Il ferro blocca Bowman, che va a segno poi con due liberi. Verona chiude avanti il primo tempo 51 a 39.

La tripla di Etou apre il secondo tempo. Smith, in schiacciata mette a segno il +11. Bella giocata di Reed, lo stesso segna da tre il canestro del -6. Selden va a segno, Brindisi non molla, ma ancora Selden tiene avanti Verona con una penetrazione. Selden porta i padroni di casa a +10. La Tezenis poi si blocca: tripla di Perkins, Burnell, Reed e la tripla di Riismaa portano in vantaggio Brindisi per 65-67. Sulla sirena Anderson con una tripla riporta avanti Verona 69-67.

Ultimo quarto da brividi. Mascolo segna e parità di Brindisi. Un libero per Selden, Mascolo riporta avanti i suoi, poi tripla di Burnell. Cappelletti attacca il ferro, Brindisi segna ancora da tre con Mezzanotte. Cappelletti va da 3: è 77-77. Altra tripla di Mascolo. Dall’altra parte Cappelletti serve Smith per il 79-80. Reed mette due punti, recupero e in contropiede bomba di Anderson per l’84-82. Brindisi pareggia subito ma Holman colpisce da tre. Gli ospiti rispondono con Etou. Cappelletti recupera palla su Bowman e segna il canestro del 89-87. Bowman segna due liberi ma a 17 secondi al termine incredibile errore di Brindisi: anticipo di Smith e schiacciata. Anderson non va a segno, si va all’overtime.

Le schiacciate di Etou e Holman aprono il tempo supplementare. Perkins porta avanti Brindisi. Selden da tre per il 94-93, Etou corregge il tiro di Bowman, Holman dall’angolo mette a segno la tripla del +2. Etou va a segno in campo aperto (97-97) ma la tripla di Selden da nove metri a un secondo dalla sirena regala la vittoria alla Tezenis per 100 a 97.

Il tabellino

TEZENIS VERONA – HAPPY CASA BRINDISI 100-97 (27-18, 24-21, 17-28, 21-22, 11-8)

TEZENIS VERONA: Cappelletti 17, Anderson 21, Selden 25, Holman 14, Smith 12, Casarin 3, Imbrò 3, Johnson, Candussi 3, Rosselli 2.

Allenatore: Ramagli.

HAPPY CASA BRINDISI: Reed 15, Bowman 14, Burnell 13, Etou 18, Perkins 20, Mascolo 13, Riismaa 3, Mezzanotte 3.

Allenatore: Vitucci.