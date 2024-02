Rana Verona continua a sorprendere e stupire, battuta Perugia al tie break

Nella settima giornata di ritorno di Superlega, Verona vince a Perugia 3 a 2.

Non ci sono più parole. Questa Verona continua a sorprendere e stupire ancora. Nella 7ma giornata di ritorno del campionato di Superlega, Rana Verona vince a Perugia al tie break 3 a 2. Un risultato incredibile per i gialloblù, bravi e capaci di dominare la seconda della classe. Keita e compagni sono riusciti in un impresa davvero notevole, contro una squadra ricca di giocatori dalle qualità e doti indiscutibili, giocando la loro miglior pallavolo e mettendo il massimo impegno. Una gara sempre in rincorsa per i padroni di casa contro una Verona guidata dall’Mvp di giornata Mozic.

L’avvio è equilibrato con gli ospiti che prendono un piccolo margine sfruttando un paio di imprecisioni dei padroni di casa (8-11). Il maniout di Ben Tara riporta a contatto Perugia (13-14). Leon chiude da posto quattro e pareggia (15-15). Ace di Grozdanov (16-18). Maniout di Amin, Verona di nuovo a +3 (17-20). Fuori la pipe di Semeniuk (19-23). Verona non si volta più e chiude 20-25 con il colpo di Dzavoronok.

Si riparte con l’ace di Ben Tara ed il pallonetto a segno di Leon (5-3). Amin pareggia con due colpi vincenti (6-6). Muro di Giannelli (8-6). Ace di Dzavoronok e parità (9-9). Lungo scambio chiuso dal muro di casa (13-11). Perugia tiene il doppio vantaggio (17-15). Muro di Leon (18-15). La pipe di Semeniuk mantiene il gap (21-18). Ancora un muro per Perugia (22-18). Dzavoronok dimezza (22-20). Flavio porta Perugia al set point (24-21). Giannelli trova l’ace del pareggio (25-21).

Terzo set con Verona avanti dopo l’ace di Grozdanov (1-3). Ace anche di Mozic (3-6). Altri quattro in fila, con tre muri, per gli ospiti (3-10). Perugia in confusione con tanti errori (3-12). I bianconeri riorganizzano il sideout, ma il divario resta ampio (11-18). Keita trova il set point per i suoi (14-24). Il muro di Grozdanov porta al nuovo allungo ospite (14-25).

Equilibrio padrone delle fasi iniziali del quarto set (5-5). Break Perugia con Leon (9-7). Fuori l’attacco di Semeniuk (11-11). Si riscatta il martello polacco poi Ben Tara (15-12). Dzavoronok accorcia (15-14). Ace di Semeniuk poi a rete Keita poi pipe ancora di Semeniuk (19-14). Ben Tara chiude la parallela (23-16). Attacco ed ace di Leon, si va al tie break (25-17).

Semeniuk apre il quinto (1-0). Ace e attacco di Keita che capovolge (2-4). Zingel mantiene le distanze (4-6). Semeniuk tiene l’attacco dei suoi (6-7). Entra Ropret al servizio e mette l’ace del 9-9. Keita fa ripartire Verona (9-11). Il muro ospite ferma Leon (10-13). Altro muro, match point (10-14). Al quarto tentativo Keita fa scorrere i titoli di coda (13-15).

SIR SUSA VIM PERUGIA – RANA VERONA 2-3 (20-25, 25-21, 14-25, 25-17, 13-15)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 7, Semeniuk 17, Resende Gualberto 7, Ben Tara 13, Leon Venero 19, Russo 7, Toscani (L), Held 0, Herrera Jaime 1, Solé 0, Colaci (L), Ropret 1. N.E. Candellaro, Plotnytskyi.

Allenatore: Lorenzetti.

RANA VERONA: Spirito 3, Dzavoronok 16, Grozdanov 12, Esmaeilnezhad 11, Mozic 20, Zingel 8, Bonisoli (L), D’Amico (L), Jovovic 0, Keita 7, Sani 0. N.E. Cortesia, Mosca, Zanotti.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Florian, Canessa.

NOTE – durata set: 26′, 29′, 26′, 30′, 19′; tot: 130′.

CLASSIFICA

7ª Giornata Rit. (11/02/2024) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Itas Trentino 49, Sir Susa Vim Perugia 41, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Cucine Lube Civitanova 32, Rana Verona 30, Allianz Milano 29, Mint Vero Volley Monza 27, Cisterna Volley 22, Valsa Group Modena 19, Pallavolo Padova 14, Gioiella Prisma Taranto 11, Farmitalia Catania 5.

Note: 1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Cisterna Volley, Valsa Group Modena, Pallavolo Padova, Gioiella Prisma Taranto;