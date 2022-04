Serie C: la Virtus Verona si salva, il Legnago retrocede in serie D

La Virtus Verona batte il Padova 2 a 1 nel derby veneto, il Legnago perde 3 a 2 con la Juventus Under23.

La Virtus Verona rimane in serie C, il Legnago Salus saluta la categoria. Nell’ultima giornata di campionato di serie C, girone A, la squadra di Fresco batte il Padova 2 a 1 e fa festa, piange invece la squadra di Colella che fino all’ultimo ha sperato quantomeno di acciuffare i playout, ma con la sconfitta rimediata con la Juventus Under23 retrocede direttamente in serie D.

Tra Padova e Virtus è la squadra di casa a portarsi in vantaggio con Terrani, poi però i rossoblù acciuffano prima il pareggio con Pellacani e trovano il gol vittoria nel finale con Manfrin.

Ad Alessandria, invece, i bianconeri vanno due volte sotto nel punteggio contro il Legnago Salus, ma la squadra di casa risponde alla doppietta di Contini prima con Compagnon e poi con Cudrig, prima di firmare il definitivo sorpasso con la rete di Da Graca al minuto 90.

PADOVA – VIRTUS VERONA 1-2

RETI: 14’st Terrani, 16’st Pellacani, 46’st Manfrin

PADOVA: Donnarumma, Germano, Monaco, Pelagatti, Gasbarro (30’st Gasparini), Dezi (38’st Santini), Ronaldo (21’st Bacci), Terrani (21’st Della Latta), Chiricò, Ceravolo (21’st Cissé), Bifulco.

A disposizione: Vannucchi, Gherardi, Jelenic, Settembrini, Kirwan, Ejesi.

Allenatore: Oddo

VIRTUS VERONA: Sibi, Daffara, Cella, Pellacani (32’st Munaretti), Mazzolo (38’st Danieli), Lonardi, Halfredsson, Amadio (27’st Tronchin), Manfrin, Nalini (27’st Vesentini), Danti (1’st Priore).

A disposizione: Giacomel, De Rigo, Arma, Zugaro, Bianchini, Marchi, Zigoni.

Allenatore: Fresco

ARBITRO: Di Cairano (Fraggetta-Ricciardi-Perri)

NOTE: spettatori 4130. Ammoniti Terrani, Daffara, Mazzolo, Nalini, Germano. Angoli 7-4. Recupero pt 1′, st 6′.

JUVENTUS U23 – LEGNAGO SALUS 3-2

RETI: 12′ st Contini (L), 18′ st Compagnon (J), 27′ st rig. Contini (L), 41′ st Cudrig (J), 45′ st Da Graca (J).

JUVENTUS U23: Israel, Riccio, Anzolin, Leone (cap.), Da Graca, Compagnon, Verduci (19 st Barbieri), Sersanti (39′ st Lipari), Palumbo (19′ st Cudrig), Iocolano (19′ st Soulé), Boloca (39′ st De Winter).

A disposizione: Raina, Siano, Sekulov, Sekularac, Maressa, Cotter.

Allenatore: Zauli

LEGNAGO SALUS: Corvi, Ricciardi, Bondioli (cap.), Yabre, Sgarbi (25′ st Paulinho (31′ st Zanetti)), Bruno (25′ st Pitzalis), Contini, Lollo, Giacobbe, Buric (19′ st Lazarevic), Gasparetto.

A disposizione: Enzo, Rossini, Rossi, Pellizzari, Stefanelli, Meneghetti, Maggioni.

Allenatore: Colella.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo (Assistenti: Cosimo Cataldo di Bergamo e Luca Testi di Livorno. IV Ufficiale: Marco Peletti di Crema).

NOTE: Ammoniti: 14′ st Lollo (L), 27′ st Barbieri (J), 33′ st Yabre (L), 44′ st Bondioli (L). Espulso: 16′ st Lollo (L) per doppia ammonizione.