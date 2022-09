La grinta non basta, Hellas Verona ko all’Olimpico. Vince la Lazio 2 a 0

Dopo un primo tempo giocato alla pari, nella ripresa Immobile e Luis Alberto castigano il Verona.

Hellas Verona nuovamente ko. Dopo la bella vittoria della settimana scorsa con la Sampdoria, nella sesta giornata di campionato di serie A i gialloblù non riescono a tornare dall’insidiosa trasferta laziale con nessun punto in tasca. Dopo un primo tempo equilibrato, la Lazio riesce a far sua l’intera posta in palio nella ripresa, grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto in extremis. Buona anche la prestazione della squadra di Cioffi, ma davanti rimangono grosse difficoltà soprattutto in fase realizzativa.

La cronaca

Per questa gara Sarri si affida al tridente composto da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile, panchina per Luis Alberto e Vecino. Cioffi risponde schierando Lazovic e Lasagna alle spalle di Henry, sugli esterni Terracciano e Doig, in mediana spazio a Ilic e Veloso. Faraoni, Tameze e Djuric in panchina.

Quattordici minuti e arriva il primo squillo del Verona con Lasagna che recupera palla sulla trequarti, dribbla un avversario e prova il tiro dalla media distanza, ma la sua conclusione viene contrastata dalla difesa biancoceleste. Qualche minuto più tardi, è la Lazio a provarci con Felipe Anderson: il numero 7 biancoceleste arriva fino al limite dell’area e calcia, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa. Al 20’ il Verona torna a farsi vedere dalle parti di Provedel ancora con Lasagna, che ci prova con un’altra conclusione da fuori: il suo tiro sfiora il palo e termina sul fondo. Sette minuti più tardi, invece, Montipò è bravissimo a deviare sul palo il potente tiro dalla distanza di Basic, mentre al 30’ Terracciano, con personalità, vede Provedel fuori dai pali e prova la conclusione a scendere dalla distanza, tiro che termina di poco distante dalla porta laziale. Allo scadere del primo tempo, la Lazio cerca di portarsi in vantaggio con Lazzari che si avvicina all’area e calcia, ma il suo tiro termina fuori. Il Verona, invece, sfiora il vantaggio al 46’ con Henry che, su cross di Ilic, calcia al volo di destro, ma il pallone termina sulla parte alta della traversa ed esce.

Si va nella ripresa e subito i padroni di casa ci provano con Felipe Anderson che calcia dalla media distanza, ma la difesa gialloblù è ben piazzata e riesce a bloccare la conclusione. Al 62’ è l’Hellas ad avvicinarsi alla possibilità di andare in gol con Depaoli che crossa verso il centro per Henry: il numero 9 gialloblù recupera palla ma viene anticipato da Provedel prima di poter concludere. Al 68′ è però la Lazio a trovare la rete del vantaggio con Immobile che, servito da Milinkovic-Savic, sigla l’1-0 con un colpo di testa. Il Verona, nonostante lo svantaggio, non demorde e ci prova con Kallon che in azione personale salta tutta la difesa biancoceleste e ci prova con un sinistro a giro, ma il suo tiro termina sul fondo. Al 78’ Montipò si fa trovare ancora pronto uscendo in anticipo su Immobile e bloccando la sua conclusione. Il numero 1 gialloblù è abile anche all’85′, quando in tuffo riesce a respingere il tentativo di Cancellieri. Il Verona al 92′ ha una grossa chance per pareggiare con Ilic che, servito da Doig, si libera in area e calcia, ma il suo tiro viene parato da Provedel. In contropiede poi allo scadere la Lazio trova la rete del 2-0 con Luis Alberto che riceve da Zaccagni e di destro trova l’angolino alla destra di Montipò.

Il commento

“Trovo che il risultato finale sia pesante per come è maturato – ha dichiarato Cioffi a fine gara -, penso meritassimo qualcosa in più. Ora andiamo avanti: martedì inizia una nuova settimana, dovremo lavorare al massimo in vista della Fiorentina”. “L’atteggiamento che ho visto questa sera è quello giusto: siamo venuti qui e siamo riusciti per lunghi tratti a tenere testa alla Lazio. Potevamo essere più imprevedibili in certe circostanze e giocare di più nel primo tempo, ma questa non era certamente una partita semplice da affrontare“.

Il tabellino

LAZIO-HELLAS VERONA 2-0

Reti: 68′ Immobile, 95′ Luis Alberto

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 76′ Hysaj), Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio (dal 65′ Vecino), Basic (dal 55′ Luis Alberto); Felipe Anderson (dal 65′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Romagnoli, Kamenovic, Romero, Radu, Gila, Bertini

Allenatore: Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (dal 61′ Cabal) , Hien, Coppola; Terracciano (dal 61′ Depaoli), Ilic, Veloso (dal 36′ Tameze), Doig; Lazovic (dal 70′ Hrustic), Lasagna (dal 70′ Kallon); Henry

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hongla, Djuric, Piccoli, Günter, Dawidowicz, Cortinovis

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Irrati di Pistoia

Assistenti: Rossi di Rovigo e Perrotti di Campobasso

NOTE. Ammoniti: Veloso, Ceccherini, Coppola, Cabal, Luis Alberto, Hien, Hysaj, Cioffi.