Finisce 1 a 0 per i neroazzurri la sfida tra Inter e Hellas Verona.

Hellas ko. Nella sfida del Meazza valida per la 33esima giornata di serie A, l’Hellas Verona torna da Milano con nemmeno un punto in mano. Vince l’Inter di misura, grazie al gol di Darmian. Per i gialloblù continua la fase negativa; con questa del Meazza per l’Hellas infatti è la quarta sconfitta consecutiva. L’Hellas scivola così al decimo posto in classifica, sempre fermo a 41 punti. Diversa storia per l’Inter invece: con questi tre punti mette sempre più mano allo scudetto, salendo a 79 punti in classifica a più 13 dal Milan che scenderà in campo domani con la Lazio.

Per questa sfida, Juric ha mantenuto nove undicesimi della squadra che ha perso contro la Fiorentina: dietro a Lasagna ancora la coppia Barak-Bessa, dietro in difesa Ceccherini e Magnani preferiti a Dawidowicz e Gunter. In casa neroazzurra, invece, Conte ha confermato lo stesso undici iniziale che ha impattato contro lo Spezia: Lukaku davanti, Hakimi e Perisic sulle fasce.

Primi quarantacinque minuti di gioco che si sono chiusi a reti inviolate. Nonostante ciò si sono visti buoni ritmi e una gara combattuta da entrambe le formazioni. Per l’Hellas l’occasione più nitida è stata sui piedi di Dimarco che ha sfiorato il gol dopo una respinta di Handonovic, Inter invece pericolosa in verticale con Hakimi che ha impegnato Silvestri.

Nella ripresa Juric mette dentro Dawidowicz e Gunter per Ceccherini e Magnani. Poco fino al 64′ quando si fa vedere l’Inter con Lautaro: la punta neroazzurra si porta a spasso la difesa gialloblù, ma il suo tiro viene respinto con i piedi da Silvestri. Ancora cambi nell’Hellas, ma sono sempre i padroni di casa a sfiorare il gol al 69′ con la punizione pennellata da Hakimi, fermata solamente dal palo con Silvestri battuto. Poi al 76′ il gol partita: Hakimi libera in verticale Darmian (da poco entrato al posto di Perisic) che di piatto infila Silvestri. Il Verona più tardi pareggia con Faraoni, abile a deviare in rete una palla volante in area, ma l’arbitro annulla per fallo su Handanovic. Nel finale i gialloblù provano con insistenza a trovare il pari, senza però riuscirvi.

INTER-HELLAS VERONA 1-0

Marcatore: 31′ st Darmian

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (dal 34′ st D’Amrosio), Barella, Brozovic (dal 34′ st Gagliardini), Eriksen (dal 21′ st Sensi), Perisic (dal 21′ st Darmian); Lautaro (dal 27′ st Sanchez), Lukaku

A disposizione: Padelli, Radu, Vecino, Ranocchia, Young, Pinamonti

Allenatore: Conte

HELLAS VERONA: Silvestri; Ceccherini (dal 1′ st Dawidowicz), Magnani (dal 1′ st Günter), Dimarco (dal 27′ st Udogie); Faraoni, Tamèze (dal 20′ st Salcedo), Ilić, Lazović; Baràk, Bessa (dal 32′ st Colley); Lasagna

A disposizione: Berardi, Pandur, Favilli, Çetin, Rüegg, Zaccagni, Kalinić

Allenatore: Jurić

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Galetto e Rossi

NOTE. Ammoniti: Ceccherini, Magnani, Baràk

