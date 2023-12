Tchaouna castiga l’Hellas, il Verona chiude l’anno con una sconfitta

Allo stadio Bentegodi, per la 18esima giornata di serie A, la Salernitana batte l’Hellas Verona 1 a 0.

Poco da dire. Nella 18esima giornata di serie A, la Salernitana espugna il Bentegodi 1 a 0. I gialloblù escono a testa bassa e chiudono il 2023 con una sconfitta, l’ennesima. Una occasione persa dalla squadra di Baroni contro l’ultima in classifica, per mettere da parte altre punti preziosi per la salvezza. Tre punti invece che vanno agli ospiti, grazie al gol messo a segno ad inizio ripresa da Tchaouna. Sotto di un gol Hellas che ha fatto fatica a reagire, solo in pieno recupero con Cabal e Henry ma è troppo poco. Guardando la classifica Verona che scivola in 17ma posizione a 14 punti con il Cagliari.

La cronaca

Per questa gara Baroni schiera Djuric unica punta, Ngonge, Suslov e Lazovic alle sue spalle. Folorunsho in mediana, Tchatchoua sulla destra. Inzaghi risponde con Simo davanti, Candreva, Kastanos e Tchaouna sulla trequarti, Fazio – Pirola coppia centrale.

Tredici minuto di gioco e ci provano gli ospiti con la conclusione dalla distanza di Mazzocchi, palla di poco a lato. Sei minuti e ci prova nuovamente la Salernitana: cross di Candreva, colpo di testa di Tchaouna che termina di poco a lato. Al 43esimo Simy prova a piazzare il pallone, palla di poco a alto anche per la grande parata di Montipó. Un minuto e ancora Montipò protagonista: Kastanos solo sul secondo palo, colpo di testa che il portiere respinge di istinto. Al 46esimo si fa vedere il Verona: torre di Djuric, Suslov da pochi passi colpisce male.

Si va nella ripresa, tre minuti e la Salernitana passa in vantaggio: ripartenza degli ospiti conclusa da Tchaouna che, dal limite, lascia partire un diagonale che termina a fil di palo dove Montipó non puó arrivare. Al 65esimo ci prova il Verona: cross di Terracciano per Djuric, bella sponda per Ngonge che, in acrobazia, calcia di poco a lato. L’Hellas fatica, la Salernitana regge fino alla fine. Al 94esimo gialloblù vicini al pareggio: deviazione sottoporta su angolo di Cabal, attento Coulibaly che salva sulla linea. Poco prima del triplice fischio ancora Hellas: colpo di testa di Henry, miracolo di Costil, sul tap in Ngonge calcia altissimo.

Il tabellino

HELLAS VERONA-SALERNITANA 0-1

Rete: 49′ Tchaouna

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua (dal 60′ Terracciano), Hien, Dawidowicz, Doig (dall’87’ Cabal), Hongla, Folorunsho (dall’87’ Mboula), Suslov, Lazovic (dal 60′ Bonazzoli), Ngonge, Djuric (dall’82’ Henry)

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Cruz, Kallon, Magnani, Serdar, Charlys, Coppola

Allenatore: Baroni

SALERNITANA: Costil, Mazzocchi, Fazio, Pirola (dal 5′ Gyomber), Bradaric, Maggiore, Coulibaly, Candreva, Kastanos (dal 58′ Legowski), Tchaouna, Simy (dall’88’ Ikwuemesi)

A disposizione: Allocca, Salvati, Sambia, Martegani, Bohinen, Botheim, Cabral, Bronn, Lovato

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Colarossi di Roma e Di Monte di Chieti

NOTE. Ammoniti: 39′ Ngonge, 72′ Legowsk, 78′ Doig, 90′ Candreva. Spettatori: 18.181