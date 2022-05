Allo stadio Bentegodi, per la 36esima giornata del campionato di serie A, il Milan batte l’Hellas Verona 3 a 1.

Niente da fare. L’Hellas voleva vincere, ci ha provato, ma non ci è riuscita. Nella 36esima giornata del campionato di serie A, il Milan batte l’Hellas Verona 3 a 1, fa suoi tre punti importanti e ritorna così al comando in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, a due giornate dal termine. Gialloblù che nel primo tempo illudono con la rete Faraoni, ma i rossoneri trovano prima il pareggio con Tonali in pieno recupero della prima frazione di gioco, poi lo stesso raddoppia nella ripresa. Nel finale il Milan cala anche il tris con il destro di Florenzi. Plausi tuttavia al Milan che, dopo la rete del capitano gialloblù, ha saputo rialzarsi e vincere un match tutt’altro che facile.

La cronaca

Per questa sfida Tudor schiera il consueto tridente, con Simeone e Barak e Caprari a rimorchio. A centrocampo Tameze e Ilic con Faraoni e Lazovic sulle fasce. In difesa Casale, Günter e Ceccherini, tra i pali Montipò. Pioli si affida a Giroud; alle sue Saelemaekers e Leao ai lati, mentre ci sarà Krunic a fungere da trequartista. In mediana Tonali affiancato da Kessié. In difesa Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, con Kalulu e Tomori coppia centrale davanti a Maignan.

Otto minuti di gioco e prima occasione per il Milan: Theo Hernandez taglia il campo col mancino, sterza e prova a calciare dalla distanza: palla fuori di poco. Al 14esimo sono ancora i rossoneri a farsi pericolosi: Saelemaekers mette un pallone tagliato dentro l’area di rigore su cui si avventa Krunic di testa. Montipò alza sopra la traversa. Tre minuti e gol annullato al Milan: lancio di Maignan a cercare Tonali che mette dentro col destro a incrociare. Il centrocampista rossonero però, dopo un consulto al var, è in posizione di fuorigioco. Due minuti e ancora Milan: combinazione tra Tonali e Calabria, con l’esterno che conclude col destro a botta sicura. Riflesso incredibile di Montipò coi piedi in calcio d’angolo. Al 23esimo e al 25esimo doppia occasione per il Verona: prima con Caprari, il cui destro finisce largo di pochissimo, poi con Simeone, ma il sinistro dell’argentino è troppo centrale per impensierire Maignan. Il Milan si rifa avanti al 27esimo: destro da limite di Krunic, palla di poco alto sopra la traversa. Al 35esimo è la volta dell’Hellas: Barak lancia in verticale per Simeone, destro di prima intenzione, palla fuori di pochissimo. Tre minuti e i gialloblù vanno in vantaggio: Caprari taglia per Lazovic, cross sul secondo palo sul quale si inserisce Faraoni che, di testa, batte Maignan da due passi. In pieno recupero il Milan pareggia i conti: lancio di Kessié a servire Leao sulla corsia mancina, cross in mezzo per Tonali che insacca a porta vuota.

Si va nel secondo tempo, 4 minuti e il Milan passa in vantaggio: Saelaemakers fa partire Leao in velocità, pallone sul secondo palo per Tonali che insacca e fa doppietta. Dieci minuti e arriva la risposta del Verona: Tameze ci prova dal limite dell’area, conclusione violenta che finisce però alta sopra la traversa. Al 65esimo è ancora Milan: Leao entra in area di rigore e sfida Faraoni nell’uno contro uno, destro sul primo palo, Montipò salva in calcio d’angolo. Altri dieci minuti ed è la volta dei padroni di casa: Lazovic converge al centro e mette in mezzo, stacco di Lasagna, palla sopra la traversa. All’82esimo ancora gialloblù in avanti: calcio d’angolo di Caprari, colpo di testa di Gunter, palla ancora una volta alta sopra la traversa. Quattro minuti ed il Milan cala il tri: uno due tra Florenzi e Messias, destro violento e preciso del terzino rossonero, palla che buca Montipò. I rossoneri calano il tris al Bentegodi.

Il tabellino

HELLAS VERONA – MILAN 1-3

Reti: 38′ pt Faraoni, 48′ pt e 5′ st Tonali, 41′ st Florenzi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale (da 21′ st Hongla), Günter, Ceccherini (da 34′ st Sutalo); Faraoni (da 21′ st Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone (da 27′ st Lasagna)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Boseggia, Veloso, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Praszelik

Allenatore: Tudor

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (da 40′ st Florenzi), Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers (da 17′ st Messias), Krunic (da 23′ st Bennacer), Leao (39′ Ibrahimovic); Giroud (da 17′ st Rebic)

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Fode, Diaz, Romagnoli, Bakayoko, Gabbia

Allenatore: Pioli

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti: Carbone di Napoli e Bresmes di Bergamo

NOTE. Ammoniti: Faraoni, Leao, Ilic. Spettatori: 30.154.