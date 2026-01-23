Hellas Verona, Giovane verso il Napoli: affare da 20 milioni

Il brasiliano Giovane dall’Hellas Verona al Napoli per una cifra vicina ai 20 milioni.

Nonostante l’ultimo posto in classifica e le speranze di salvezza che si assottigliano sempre di più, l’Hellas Verona ha definito la cessione del brasiliano Giovane al Napoli per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. L’accordo tra i due club sarebbe già stato raggiunto e formalizzato, mentre si attende soltanto l’annuncio ufficiale della società partenopea.

Per il club gialloblù si tratta certamente di un’operazione capace di garantire una plusvalenza non da poco, ma nello stesso tempo è anche un impoverimento per la squadra. Giovane, protagonista di una prima parte di stagione positiva, lascerà così Verona per iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia azzurra.

Nelle prossime ore sono previste le visite mediche e la firma sul contratto, ultimi passaggi prima dell’ufficialità.