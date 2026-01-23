Caccia al “secondo lavoro”: la mappa degli “extra” più cercati a Verona e in Veneto.

L’Arena e le Fiere spingono il “secondo lavoro”: a Verona esplode l’event planning e il Veneto conquista il primato nazionale negli eventi. Non più solo il classico “lavoretto” serale, ma vere e proprie strategie di micro-imprenditorialità. Gli italiani sono alla ricerca di modi alternativi per arrotondare lo stipendio e il Veneto si scopre protagonista di una tendenza precisa: la regia degli eventi.

Secondo l’ultima analisi di BonusFinder Italia, che ha monitorato i dati di Google Trends regione per regione, il Veneto si distingue nettamente dal resto d’Italia. Se a livello nazionale dominano i contenuti digitali e le piattaforme social, all’ombra di San Marco e dell’Arena si punta tutto sulla professionalità legata all’organizzazione e all’intrattenimento dal vivo.

Il Veneto “regista” d’Italia.

In cima alla classifica delle side hustle (le attività extra-lavorative) più ricercate dai veneti troviamo il Pianificatore di eventi. La regione ha registrato il punteggio massimo (100/100) su scala nazionale per questa categoria. Un dato che riflette la vitalità di un territorio che vive di fiere, matrimoni e congressi.

Subito dopo la pianificazione, i veneti cercano opportunità come Dj (97) e Grafico (95), a dimostrazione di una propensione per i lavori creativi e tecnici. Chiudono la cinquina le attività di pulizia (91) e il fotografo (90).

Focus Verona: tra fiere e wedding destination.

Verona incarna perfettamente questo trend regionale. La città scaligera, grazie a poli d’attrazione come Veronafiere e la stagione lirica in Arena, genera un indotto che spinge molti veronesi a improvvisarsi o specializzarsi come event planner o grafici freelance.

Inoltre, il Lago di Garda e le colline della Valpolicella sono diventate mete d’eccellenza per il destination wedding internazionale. Questo spiega perché la ricerca di lavori extra come fotografi, Dj e organizzatori di eventi sia così alta nel veronese. La domanda di servizi per eventi privati e aziendali è costante e offre margini di guadagno interessanti per chi vuole integrare lo stipendio principale.

Il confronto nazionale: digitale vs locale.

Mentre il Veneto pianifica, l’Italia “crea”. A livello nazionale, il podio delle attività extra è questo.

DJ. Una figura che unisce la passione per la musica alla flessibilità delle serate.

OnlyFans. La piattaforma di contenuti a pagamento che continua a suscitare curiosità.

YouTuber. Il sogno del guadagno tramite la creazione di video.

Resistono però i “grandi classici” del supporto alle famiglie: tutor (ripetizioni) e babysitter rimangono i lavori extra più ricercati.