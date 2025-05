Tra Hellas Verona e Como finisce 1 a 1, salvezza ancora da conquistare.

Ci siamo, l’Hellas Verona di nuovo al Bentegodi, nella gara contro il Como, per prendersi definitivamente la salvezza. Penultima di campionato dal sapore particolare per i gialloblù di mister Zanetti, che si trova ad affrontare la sorprendente squadra allenata da Cesc Fabregas.

Tutto in 90 minuti, quindi. Se vince, l’Hellas è matematicamente salvo. Se pareggia o perde, sarà necessario vedere i risultati delle altre. Si parte, in una giornata di campionato quasi d’altri tempi, con nove gare in contemporanea.

Il primo cross, al 4′ minuto, è del Verona, ma Sarr manca l’aggancio decisivo. Al 19′ Ghilardi riesce a deviare il tiro quasi a botta sicura di Paz. Ma è solo questione di tempo per il vantaggio degli ospiti: il Como passa al 29′ con Caqueret, che finalizza l’assist di Perrone mettendo alle spalle di Montipò. 1 a 0 per i lariani, Hellas sotto.

La reazione dei gialloblù non è granchè. Al 35′ ci prova Tchatchoua, palla alta. Il primo tempo finisce in sostanza qua, con il Como in vantaggio di un gol. Sugli altri campi, Cagliari avanti 2 a 0 sul Venezia, e questa per il Verona è un’ottima notizia.

Ripresa. Si comincia al piccolo trotto, e con Empoli e Lecce che stanno vincendo per il Verona non si mette benissimo. Ma nei primi minuti del secondo tempo non succede praticamente nulla. Fino al 69′, quando Sarr centra la traversa su cross dalla sinistra, sul tap in il più lesto è Lazovic che mette dentro: 1 a 1.

Al 76′ Mosquera prova di testa, palla fuori. Ora l’Hellas c’è. Ultimi minuti. Il Verona ci prova ancora con Mosquera, ma non va. Finisce 1 a 1. Ci si gioca tutto all’ultima giornata in trasferta contro l’Empoli. La salvezza non è ancora conquistata.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-COMO 1-1

Reti: 29′ Caqueret, 70′ Lazovic

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Dawidowicz (dal 77′ Niasse), Bradaric (dall’87’ Frese); Bernede (dal 62′ Lazovic); Tengstedt (dal 62′ Mosquera), Sarr (dall’87’ Kastanos)

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Livramento, Slotsager, Patrick, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt (dal 62′ Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Moreno (dall’80’ Valle); Perrone, Caqueret (dal 62′ Ikone); Strefezza, Nico Paz (dal 90’+3′ Gabrielloni), Da Cunha; Douvikas (dal 62′ Cutrone)

A disposizione: Bolchini, Reina, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Azon

Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Francesca Di Monte (Sez. AIA di Chieti), Marco Ceccon (Sez. AIA di Lovere)

NOTE. Ammoniti: 19′ Perrone, 27′ Caqueret, 44′ Goldaniga, 58′ Dawidowicz. Spettatori: 24.344