Kallon risponde a Baldanzi, l’Hellas Verona torna da Empoli con un punto

Toscani in gol nel primo tempo con Baldanzi, poi nella ripresa il Verona pareggia con Kallon.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile rispondere. Tutti si aspettano una vittoria, tutti volevano i tre punti, ed invece è arrivato un pareggio. Sempre meglio di niente. Con l’Empoli, nel primo turno turno infrasettimanale di questo campionato valido per la quarta giornata di serie A, è 1 a 1. Dopo un primo tempo di marca toscana che ha visto i padroni di casa andare in gol con Baldanzi, nella ripresa si è vista la reazione dei gialloblù; i toscani sono calati e Cioffi ha indovinato i cambi. Proprio i neo entrati Doig e Kallon regalano il pareggio per il Verona. Per entrambe le squadre vittoria ancora rimandata.

La cronaca

Zanetti ritrova Luperto in difesa e schiera dal primo minuto Grassi e Haas in mediana. In attacco Baldanzi alle spalle del tandem Lammers-Satriano. Bajrami e Destro in panchina. Cioffi risponde con Dawidowicz al posto di Gunter e Hongla preferito a Veloso in regia. Faraoni sulla fascia, davanti il duo d’attacco Lasagna-Henry.

Ventisei minuti di gioco e alla prima vera occasione da rete l’Empoli va in vantaggio con un sinistro da 20 metri di Baldanzi che piega le mani a Montipò. Al 35′ ancora padroni di casa: punizione di Stojanovic, Luperto svetta in area, Montipo riesce a respingere. La risposta del Verona arriva al 37’, grazie alla verticalizzazione di Tameze che premia l’inserimento di Lazovic, il quale però non riesce ad agganciare al meglio il pallone a pochi passi da Vicario.

Nella ripresa sono i tentativi dello stesso Lazovic, oltre a quelli di Lasagna, a portare in Verona nella metà campo dell’Empoli, con gli uomini di mister Cioffi proiettati in avanti alla ricerca del pareggio. Pareggio che arriva al 69’: Kallon, da poco entrato in campo, sfrutta al meglio un preciso assist di Doig stoppando il pallone col petto, per poi concludere in porta con un preciso mancino che si infila nell’angolo alla sinistra di Vicario. A cinque minuti dalla fine arriva per Ilic l’occasione di ribaltare il risultato. In seguito al corner battuto da Veloso, il centrocampista calcia al volo da posizione defilata, senza però trovare lo specchio della porta. Termina così 1-1. Domenica Hellas nuovamente in campo, al Bentegodi alle 18 c’è la Sampdoria.

Il tabellino

EMPOLI-HELLAS VERONA 1-1

Reti: 26′ Baldanzi, 69′ Kallon

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (dal 64′ Henderson), Grassi (dal 64′ Marin), Bandinelli; Baldanzi (dal 38′ Bajrami); Lammers, Satriano

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, De Winter, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Destro, Ebuehi, Guarino

Allenatore: Zanetti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ceccherini (dal 46′ Hien); Faraoni (dal 46′ Terracciano), Hongla (dal 46′ Veloso), Ilic, Lazovic; Tameze (dal 68′ Doig), Lasagna (dal 68′ Kallon); Henry

A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Djuric, Cabal, Cortinovis, Sulemana

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Serra di Torino

Assistenti: Liberti di Pisa e Miele di Torino

NOTE. Ammoniti: Faraoni, Ceccherini, Dawidowicz, Veloso.