Play off scudetto: la Lube Civitanova si rialza, WithU Verona sconfitta 3 a 0

Cucine Lube Civitanova batte WithU Verona e fa sua gara 3. Ora gialloblù avanti 2 a 1.

Cucine Lube Civitanova suona la carica e si rialza. Niente da fare, questa volta, per la WithU Verona. Con un secco 3 a 0, Cucine Lube Civitanova batte WithU Verona e fa sua gara 3 dei play off scudetto, portando ora il risultato globale sul 2 a 1 sempre a favore di gialloblù. Verona cade a Civitanova al termine di una gara dominata da Zaytsev e compagni; nel terzo set i gialloblù hanno provato a riaprire la gara, ma nulla hanno potuto davanti alla forza dei padroni di casa. Niente di compresso tuttavia per la WithU, che domenica, alle ore 18, tornerà al pala Agsm Aim per giocarsi l’accesso in semifinale in gara 4.

Lube che si presenta a questa sfida con Zaytsev, Chinenyeze, Nikolov, De cecco, Anziani, Yant e Balaso, Verona che risponde con Sapozhkov, Grozdanov, Keita, Mozic, Mosca, Spirito e Gaggini. Pronti, via e i padroni di casa mettono a terra i primi due punti della serata; la Lube parte forte, Verona prova a rimanere in scia, ma Civitanova con Nikolov, e Herrera trova subito un bel vantaggio (13-9). Sono sempre i marchigiani a tenere in mano le redini della gara, gli ospiti faticano (20-15); con due ace di Yant, Cucine Lube trova lo strappo micidiale per conquistare il primo set (25-17).

Secondo set che si pare con il muro di Sapozhkov, ma Yant a sua volta pareggia subito con la stessa moneta (1-1). Equilibrio in questo avvio con Grozdanov che risponde a Chinenyeze (4-4), poi Verona prova a scappare con Sapozhkov, Keita e Mozic (5-8); la Lube si risveglia e con Yant trova il pareggio (10-10). Botta e risposta tra Civitanova e Verona, in campo è perfetta parità (15-15), poi è Civitanova a tentare lo strappo con tre ace di fila di Nikolv (18-15). Con Mozic e Magalini Verona prova a tornare sotto (22-20), ma l’errore in battuta di Cortesia spiana la strada alla Lube (23-20). Con Zaytsev e l’errore in attacco di Grozdanov, Civitanova fa suo anche il secondo parziale (25-22).

Yant segna il primo punto del terzo set, poi i padroni di casa provano subito a scappare con Nikolov (3-1). Con Mozic e l’errore di Chinenyeze la WithU torna sotto (4-3) e pareggia grazie all’errore di Zaytsev (4-4); nuovo equilibrio in campo (11-11), poi la Lube cerca l’allungo con Zaytsev e Nikolov (13-11), ma i gialloblù tornano subito in parità con Keita (13-13). Civitanova e Verona si ribattono colpo su colpo (16-16), nuova fuga dei padroni di casa con Nikolov (18-16), vantaggio che la Lube conserva (21-19). Gli ospiti provano a rialzarsi con Keita, e grazie agli errori di Yant e Nikolov tornano in parità (22-22). Keita mette la freccia del sorpasso (22-23), ma con Yant e l’errore in attacco di Sapozhkov c’è il controsorpasso ospite (24-23). L’ace di Keita riporta avanti Verona (24-25), ma Civitanova non demorde (26-26); alla fine è Yant a mettere a terra i due punti decisivi che regalano alla Lube anche il terzo set (28-26).

CUCINE LUBE CIVITANOVA – WITHU VERONA 3-0 (25-17, 25-22, 28-26)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Yant Herrera 15, Chinenyeze 6, Zaytsev 9, Nikolov 25, Anzani 2, D’Amico (L), Garcia Fernandez 1, Balaso (L), Bottolo 0. N.E. Ambrose, Gottardo, Diamantini, Sottile.

Allenatore: Blengini.

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 15, Grozdanov 4, Sapozhkov 14, Mozic 10, Mosca 2, Gaggini (L), Cortesia 1, Magalini 1. N.E. Bonisoli, Vieira De Oliveira, Zanotti, Jensen, Cavalcanti.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Lot, Goitre.

NOTE – durata set: 22′, 29′, 35′; tot: 86′.

RISULTATI

Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano 3-1 (22-25, 30-28, 25-18, 25-20)

Cucine Lube Civitanova-WithU Verona 3-0 (25-17, 25-22, 28-26)

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19)

Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

PROSSIMO TURNO

Prossimo turno 02/04/2023 Ore: 18.00

Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia; WithU Verona-Cucine Lube Civitanova; Vero Volley Monza-Itas Trentino Ore 20:30; Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena