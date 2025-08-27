Colpo in difesa dell’Hellas Verona: con la formula del prestito arriva dal Southampton il difensore tedesco Armel Bella-Kotchap.

Colpo in difesa dell’Hellas Verona: dal Southampton per rinforzare la squadra di Paolo Zanetti arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, il difensore tedesco Armel Bella-Kotchap.

Nato a Parigi l’11 dicembre 2001, e di nazionalità tedesca, Bella-Kotchap è un difensore centrale di piede destro. Cresciuto nei vivai di Borussia Mönchengladbach, Unterrath e Duisburg, viene ingaggiato dal Bochum nel 2017, dove viene aggregato al settore giovanile. Nel 2019 viene promosso in Prima Squadra, debuttando da titolare nella partita di campionato contro l’Erzgebirge Aue. Nella stagione 2020/21 vince la 2. Bundesliga, ottenendo la promozione nel massimo campionato.

Dopo 74 presenze e 1 gol nel Club tedesco, nel 2022 viene acquistato dal Southampton, con cui totalizza 26 presenze tra Premier League, FA Cup, ed EFL Cup, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nell’anno successivo. Con questa maglia esordisce in Champions League e si laurea campione di Eredivisie 2023/24. Tornato al Southampton, nella scorsa stagione ha collezionato 5 presenze tra campionato e coppa.

Ha vestito la maglia della nazionale tedesca dall’Under 18 fino all’Under 21. Il 15 settembre 2022 viene convocato dal CT della Nazionale maggiore Hansi Flick per le partite di UEFA Nations League, debuttando nel pareggio per 3-3 contro l’Inghilterra. A novembre 2022 viene inserito nella squadra della Germania per la Coppa del Mondo in Qatar.