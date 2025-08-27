Non solo Riso & Nose: alla Fiera c’è il concorso canoro “Nogara’s Got Talent”.

La Fiera del Riso & Nose di Nogara, in programma dal 4 al 14 settembre in piazzale Fiera, sarà il palcoscenico della manifestazione Nogara’s Got talent. È tra gli appuntamenti più attesi questa settima edizione del concorso canoro che ogni anno richiama appassionati di tutte le età.

Lunedì 8 settembre saliranno sul palco cantanti, musicisti e batteristi, dai bambini ai veterani, pronti a sfidarsi a colpi di voce e note. I partecipanti potranno esibirsi come solisti o in duo, interpretando brani italiani e stranieri, sia editi che inediti.

Le categorie previste sono cinque: baby (6-13 anni), junior (14-21 anni), big (22-45 anni), senior (oltre 46 anni) e batteristi (dai 10 ai 20 anni).

Per i vincitori di ogni categoria è in palio un premio: un buono da 150 euro da utilizzare per lezioni di canto o strumento, o in alternativa per una sessione di registrazione in studio comprensiva di videoclip professionale.