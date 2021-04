Verona, le Cev Finals all’Agsm Forum il primo maggio.

Verona si prepara ad un grande appuntamento sportivo: il primo maggio ospiterà infatti all’Agsm Forum le Cev Champions League Super Finals di volley, evento che segna il ritorno in Italia della grande pallavolo internazionale. “L’Italia ha bisogno di sport, e questa è l’occasione giusta per testimoniare questo bisogno”, ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, intervenuta al Salone d`Onore del Coni per la presentazione della manifestazione.

“Verona, che ospiterà il primo maggio le Cev Champions League Super Finals, rappresenta un luogo simbolico, visto che nella città veneta ci sarà la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi invernali 2026, e il Veneto ha ancora una volta dato dimostrazione formidabile di capacità organizzativa”, ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione dell’evento .

“Il fatto che a Verona ci sarà la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi 2026 – ha aggiunto Malagò – non mi sembra una cosa da sottovalutare. Il Veneto ha dato dimostrazione formidabile di capacità organizzativa”. Ad assegnare il titolo di Campione d’Europa maschile sarà la sfida fra Trentino Itas e Groupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, che prenderà il via alle ore 20.30 italiane, preceduta dalla finale femminile, alle 17, tra Conegliano e Istanbul.

