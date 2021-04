Vaccini, l’Ulss 9 lancia la campagna del weekend: “Siamo a una svolta”

Ulss 9, le indicazioni del direttore Girardi per le vaccinazioni del weekend.

Campagna vaccinale, il direttore generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi lancia i programmi di questo fine settimana, da domani 16 a domenica 18 aprile: “Nessuno resterà indietro”, assicura, annunciando l’avvio di una tre giorni che dovrebbe portare alla vaccinazione di tutti (o quasi) gli ultra ottantenni di Verona e provincia. Intanto sono ancora aperte, sul portale regionale, le prenotazioni per domani, 16 aprile.

I cittadini con più di 80 anni della provincia di Verona che non si sono ancora vaccinati e desiderano farlo, fa sapere l’Ulss 9, sono pertanto invitati a prenotarsi sul portale regionale, accessibile dal sito dell’Ulss 9. È raccomandato scegliere il Centro di vaccinazione della popolazione (Cvp) di riferimento per il proprio distretto e comunque il più prossimo al proprio Comune di residenza: San Bonifacio, Palaferroli – Distretto 2; Legnago, Ex-Rossetto – Distretto 3; Bussolengo, Bocciodromo – Distretto 4; Verona Fiera – Distretto 1 e/o comuni limitrofi.

“Non ci dimenticheremo di nessuno – ha aggiunto Girardi -. Quelli che non si presenteranno sabato e domenica avranno il loro vaccino nei giorni successivi. Nei nostri centri o a domicilio. Questo fine settimana con i medici di base faremo le prime 500 vaccinazioni agli allettati e alle persone che non possono muoversi da casa. Dalla prossima settimana partirà la campagna della domiciliarità”.

Il piano vaccinale dell’Ulss 9 prevede poi che sempre dalla prossima settimana “si proceda con i 70-79enni, disabili, caregiver dei disabili, persone che hanno difficoltà per patologie. Dopo di che si può cominciare a prendere in carico la fascia di età che va dai 60 ai 69 anni – ha spiegato il direttore generale -. Anche insieme con il mondo delle aziende inizieremo la fase di vaccinazione dei grandi numeri, per garantirci un’estate tranquilla”.

Open weekend sabato 17 e domenica 18 aprile: gli orari.

Su indicazione della Regione Veneto, l’Ulss 9 ha organizzato inoltre un “open weekend” per permettere ai cittadini over 80 di vaccinarsi senza prenotazione, sabato 17 e domenica 18 aprile. Gli orari sono indicativi e suddivisi per classi d’età per evitare assembramenti e attese. Ecco nella tabella quali sono.

