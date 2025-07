“Chievo is Back”: a Verona riparte il sogno gialloblù

“È tornato, e questa volta vuole restare”: ChievoVerona punta al futuro con il progetto “Chievo is Back”.

Dopo anni difficili, il ChievoVerona rialza la testa e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il progetto “Chievo is Back”. Con quest ultimo presentato al Parco Mariotto, la società scaligera punta a tornare protagonista nel calcio professionistico, senza dimenticare le proprie radici e l’identità che l’ha resa una favola sportiva italiana.

A guidare questa rinascita ci sono tre figure chiave: Pietro Laterza, nuovo presidente e imprenditore con solide esperienze internazionali; Luigi Tavernise, vicepresidente e amministratore delegato, alla guida di un gruppo attivo nelle energie rinnovabili; e, soprattutto, Sergio Pellissier, bandiera storica del Chievo, oggi presidente onorario e direttore sportivo. Sarà proprio l’ex capitano a dare forma al progetto tecnico, dal settore giovanile fino alla prima squadra.

Cuore di questo nuovo corso sarà ancora una volta il Bottagisio Sport Center, storica casa del Chievo, che tornerà a ospitare allenamenti, attività giovanili e progetti per radicare ancora di più il club sul territorio.

Durante l’evento i vertici gialloblù hanno presentato i punti chiave del rilancio: una visione strategica di lungo termine, sostenibilità economica, valorizzazione dei giovani e nuove partnership, come quella con Evol, sponsor tecnico che porterà nel mondo la qualità del Made in Italy.

Non mancheranno novità per i tifosi: dalla presentazione delle nuove maglie per la stagione 2025/26 alla campagna abbonamenti pensata per avvicinare famiglie e quartiere, fino al programma dei ritiri estivi, tra Piemonte e Calabria.

“Riportare il Chievo dove merita di stare è un impegno che parte da radici solide e guarda lontano -, ha dichiarato Laterza -. Con Pellissier di nuovo in trincea, i tifosi possono tornare a sognare”.