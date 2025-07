Rinnovabili: il Veneto cresce con Agsm Aim

Agsm Aim accelera sulle rinnovabili: acquisiti 22 impianti fotovoltaici anche in Veneto.

Nuovo piano industriale per Agsm Aim: il gruppo ha annunciato l’acquisizione di 22 impianti fotovoltaici distribuiti in diverse regioni italiane, di cui il Veneto. Questo per un totale di oltre 85 Mw di nuova potenza installata.

Si tratta della prima grande operazione di fusione e acquisizione (M&A) da quando, nel 2021, è nato ufficialmente il Gruppo Agsm Aim. L’operazione è stata realizzata tramite la controllata Agsm Aim Power e segna l’inizio degli investimenti previsti dal piano da 508 milioni di euro destinati a nuovi impianti da fonti rinnovabili.

Con questo investimento strategico, il Gruppo punta a far salire la quota di energia prodotta da rinnovabili dal 45% al 56% già entro tre anni. L’obiettivo a lungo termine è ancora più ambizioso: arrivare a 710 Mw complessivi di potenza installata entro il 2030, più del doppio rispetto agli attuali 348 Mw. Un’espansione trainata soprattutto dal fotovoltaico, che passerà dal rappresentare il 5% della produzione attuale al 33%, superando le quote di eolico e idroelettrico.

I nuovi impianti — acquisiti dalle società Aiem Green e Blu Holding Srl — comprendono parchi a terra, progetti agrifotovoltaici innovativi e soluzioni pensate per alimentare le Comunità Energetiche Rinnovabili. Saranno realizzati in Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Campania e produrranno ogni anno circa 137 mila MWh di energia pulita, sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 50 mila famiglie. L’impatto ambientale è rilevante: grazie a questa produzione, saranno evitate circa 32 mila tonnellate di CO₂ all’anno.