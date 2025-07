Banca Veronese diventa Gold Sponsor della Tezenis Verona

Tezenis Verona, nuova spinta dal territorio: Banca Veronese diventa Gold Sponsor.

Nuovo partner per la Tezenis Verona: la società gialloblù ha annunciato l’ingresso di Banca Veronese come Gold Sponsor per la stagione 2025/26. L’accordo porterà il logo dell’istituto di credito sulle maglie ufficiali della squadra, suggellando un legame che punta a rafforzare il radicamento nel territorio e i valori condivisi di coesione e crescita.

Banca Veronese, Banca di Credito Cooperativo con una lunga tradizione di sostegno alle comunità locali, conferma così la sua attenzione non solo all’economia del territorio ma anche al tessuto sportivo, culturale e sociale. Da sempre impegnata a fianco di famiglie, imprese e associazioni, la banca ribadisce il proprio impegno a favore dello sport come leva di educazione e aggregazione per le nuove generazioni.