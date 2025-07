A Sommacampagna stasera il Teatro si “beve in Cantina”

Sorsi di cultura Doc: il secondo appuntamento di “Teatro in Cantina” a Custoza è stasera.

Torna questa sera, martedì 8 luglio, il secondo appuntamento di Teatro in Cantina, la rassegna che unisce palcoscenico e calici di Custoza Doc. Dopo il debutto di inizio mese, la serata si sposta alla Cantina Tabarini in Strada Ossario 27 a Custoza, con una stand-up comedy tutta veneta.

Protagonista è Lanfranco Fossà con il monologo dal titolo ironico “Te rangito… o feto da solo?”, uno spettacolo che celebra l’arte di arrangiarsi fin da piccoli, con la leggerezza e la comicità di chi sa trovare il lato buffo della vita quotidiana.

Fossà, agente di commercio con la passione del teatro, ha calcato i palchi con la compagnia Tiraca e da qualche anno porta in scena monologhi in dialetto veneto che raccontano con ironia spaccati di vita comune.

La formula resta uguale: alle 20 apertura della cassa, visita guidata alla cantina, brindisi di benvenuto e, alle 21.30, si spengono le luci e si accendono le risate. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà comunque, grazie agli spazi coperti della cantina.

Chi non avesse ancora prenotato può contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Sommacampagna può presentarsi direttamente in cantina a partire dalle 20 e acquistare il biglietto sul posto.

Il ciclo di “Teatro in Cantina” proseguirà ogni martedì di luglio: il 15 alla Cantina Gorgo con “Almenopausa” di Gianna Coletti, il 22 alla Cantina Aldo Adami con “Un cretino è per sempre” di Estravagario Teatro, per chiudere il 29 luglio all’Agrigelateria Corte Vittoria con “Vecchia sarai tu!” di Antonella Questa.