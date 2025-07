Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio: voli dirottati anche sul Catullo di Verona.

Un grave incidente è avvenuto questa mattina, martedì 8 luglio, all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove una persona è morta dopo essere stata risucchiata dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea, in fase di rullaggio prima del decollo per Asturias, in Spagna. Lo ha comunicato Sacbo, la società di gestione dello scalo lombardo, precisando che le cause dell’accaduto sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato illegalmente in pista da una porta di sicurezza nella zona della riconsegna bagagli. L’ipotesi più accreditata, che sarebbe stata riferita da alcune fonti interne allo scalo, sembra essere quella di un gesto volontario.

In seguito all’accaduto, le operazioni di volo sono state sospese dalle 10:20 alle 12:00, causando la deviazione di otto voli verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Verona e Bologna. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche e sulle falle nella sicurezza che hanno permesso l’accesso alla pista.