Verona Volley illude nel primo set, poi Allianz Milano vince 3 a 1

A Milano, Allianz batte Verona Volley 3 set a 1.

Verona Volley torna con i piedi per terra. Dopo la bella vittoria con Taranto, al rientro dal turno di riposo, i gialloblù cadono contro Allianz Milano 3 a 1. Verona all’inizio illude, parte bene vincendo il primo set, ma poi Milano cresce soprattutto dai 9 metri e a muro, e fa sua la partita. Per Verona non sono bastati i 19 punti del bomber sloveno Rok Mozic, top scorer dei gialloblù, e delle buone percentuali in attacco di Jensen.

Contro Milano era difficile vincere, proprio come aveva detto in settimana mister Stoytchev, e rispetto allo scorso anno la rosa di Piazza si è pure rinforzata soprattutto con gli innesti di Jaeschke e Chinenyeze. E così infatti è stato. I gialloblù, come detto, hanno dominato all’inizio facendo loro il primo set 26 a 24, ma poi la squadra di casa è cresciuta imponendosi nel gioco, pareggiando prima i conti nel secondo set 25 a 22, e poi proseguire la corsa alla vittoria vincendo il terzo set 25 a 20 ed il quarto set 25 a 18.

Verona Volley tornerà in campo già mercoledì 24 novembre, ma stavolta su quello di casa, all’Agsm forum, per fronteggiare la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Fischio d’inizio fissato per le ore 20 e 30.

“C’è stata una grande differenza a muro – ha detto a fine gara mister Stoytchev -, soprattutto perché avevamo preparato la partita in modo da non tirare su Piano e Patry, ma sapevamo sarebbe stato difficile. In battuta sono stati bravi, ma quello che ha fatto la differenza è stata la loro capacità di gestire al meglio e in modo più efficace i palloni staccati da rete. Lati positivi? Tre e tutti in attacco. Uros Nikolic è stato molto bravo, inarrestabile. Complimenti anche a Mads Jensen che ha variato bene i colpi e a Rok Mozic, che a soli 19 anni già ha alzato molto le aspettative su di lui. Bravo anche Bonami che ha messo a segno qualche buona ricezione. Vibo? Partita difficile, ma saremo a casa nostra. Poco tempo per prepararla, ma daremo il massimo per tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico”.

ALLIANZ MILANO – VERONA VOLLEY 3-1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-18)

ALLIANZ MILANO: Chinenyeze 6, Staforini (L) ne, Daldello ne, Romanò ne, Maiocchi 1, Patry 26, Piano 6, Mosca 1, Ishikawa 18, Djokic ne, Porro 1, Jaeschke 16, Pesaresi (L).

Allenatore: Piazza.

VERONA VOLLEY: Aguenier 0, Cortesia 2, Magalini 3, Vieira de Oliveira 0, Asparuhov 3, Mozic 19, Nikolic 9, Jensen 15, Spirito 1, Qafarena 1, Wounembaina 3, Zanotti 3, Donati (L) ne, Bonami (L).

Allenatore: Stoytchev

ARBITRI: Goitre, Florian

DURATA SET: 36’, 28’, 29’, 30’. tot 1h e 58’.

NOTE: Allianz Milano: 14 muri, 5 ace, 17 errori in battuta, 51% in attacco, 48% (28%) in ricezione. Verona Volley: 3 muri, 3 ace, 18 errori in battuta, 50% in attacco, 43% (27%) in ricezione. MVP: Patry.