Sona contro Vodafone per l’antenna 5G: il Comune difende i residenti di via Mincio a Lugagnano.

Il Comune di Sona ribadisce il “No” all’installazione dell’antenna Vodafone 5G a Lugagnano in via Mincio, nonostante la sentenza del Tar Veneto. La posizione del Comune è motivata dalla “eccessiva vicinanza dell’impianto alle residenze esistenti e a quelle previste nella pianificazione futura del territorio”.

La dichiarazione arriva a seguito di una recente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto. Con la sentenza n. 2033/2025, il Tar ha infatti annullato il precedente diniego emesso dall’amministrazione comunale.

Nonostante la pronuncia legale sfavorevole, l’amministrazione comunale attraverso un post su Facebook, ha ribadito che “la tutela della qualità della vita dei cittadini e il diritto delle comunità locali ad essere ascoltate non sono considerati un’opzione, ma una responsabilità istituzionale”.