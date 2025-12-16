Addio Francesco Piccoli: il tenore di San Martino Buon Albergo aveva calcato i palcoscenici mondiali.

È morto Francesco Piccoli: Il mondo dell’opera è in lutto per l’improvvisa scomparsa del tenore originario di San Martino Buon Albergo. L’artista si è spento all’età di 66 anni. La notizia è stata diffusa, tra gli altri, dal Conservatorio di musica Gesualdo da Venosa di Potenza, i cui organi istituzionali, unitamente al Presidente e al Direttore, hanno espresso il loro profondo cordoglio.

Francesco Piccoli è stato un tenore riconosciuto per essere stato protagonista di notevoli produzioni operistiche, calcando i palcoscenici più importanti a livello mondiale. Oltre alla carriera da interprete, il Maestro Piccoli è stato un apprezzato docente di Canto. Ha trasmesso la sua arte e la sua esperienza a generazioni di studenti, insegnando al Conservatorio di Potenza fino al 2017. Attualmente, ricopriva la cattedra di Canto al Conservatorio di Vicenza.