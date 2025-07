Il Sindaco rassicura la cittadinanza: “Nessun rischio Dengue a Lugagnano”.

È stato risolto senza conseguenze il caso di dengue segnalato a Lugagnano: a rassicurare i cittadini è il sindaco di Sona, Gianfranco Dalla Valentina. Proprio lui ha confermato di essere in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera: “Il caso registrato è stato circoscritto e risolto: il paziente non è più contagioso“.

Dal Comune arriva un messaggio: “Nessun allarme sanitario e nessun altro caso segnalato sul territorio. Non ci sono focolai di zanzare portatrici del virus — si legge nella nota — e le nostre zanzare non risultano infette“.

Come misura precauzionale, la scorsa notte sono partite operazioni di disinfestazione in alcune vie di Lugagnano. Un intervento, spiegano dall’Amministrazione, “esclusivamente a scopo preventivo per ridurre al minimo la presenza di zanzare adulte e larve”.

Nei prossimi giorni, in accordo con l’Ulss 9, saranno avviati interventi straordinari nelle aree verdi per contenere la proliferazione delle zanzare. Intanto, il Comune rinnova l’appello ai cittadini affinché continuino a seguire le buone pratiche di prevenzione, come evitare ristagni d’acqua nei giardini e svuotare regolarmente sottovasi e contenitori.