Nascita a sorpresa a Verona: parto improvviso in casa, mamma e neonato in ospedale.

Momenti di apprensione questa mattina a Verona per un parto improvviso in casa: soccorsi, mamma e neonato sono stati portati in ospedale.

L’allarme è scattato alle 8:30 di oggi venerdì 18 luglio, quando la Centrale Operativa ha inviato sul posto un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. L’intervento è stato classificato in codice giallo.

La mamma e il neonato, assistiti dai sanitari, sono stati trasportati all’Ospedale di Borgo Trento per accertamenti e cure.