Nuovo caso di Dengue a Lugagnano: oggi inizia la disinfestazione straordinaria.

Un uomo di Lugagnano di Sona è risultato positivo alla Dengue dopo un viaggio all’estero: oggi parte una disinfestazione straordinaria. Le condizioni dell’uomo non destano preoccupazione: è in isolamento a casa e sotto controllo.

Per evitare la diffusione del virus, oggi appunto, parte una disinfestazione straordinaria nell’area attorno alla sua abitazione. L’intervento, disposto dall’Ulss 9 Scaligera insieme al Comune di Sona, prevede trattamenti con insetticidi per tre giorni consecutivi in un raggio di 200 metri: nelle aree pubbliche saranno usati prodotti contro le zanzare adulte, mentre nei giardini e spazi privati si interverrà anche su larve e ristagni d’acqua.

La Dengue non si trasmette da persona a persona: il contagio avviene solo tramite puntura di zanzare infette, come la zanzara tigre. Per questo è fondamentale proteggersi: usare repellenti, indossare abiti lunghi, montare zanzariere e, soprattutto, eliminare l’acqua stagnante dove le zanzare possono riprodursi.

Chiunque rientri da viaggi in zone a rischio e presenti febbre o sintomi sospetti è invitato a contattare subito il medico.