Verona, cambia la viabilità: al via i lavori ai ponti sul Camuzzoni

Verona, al via la riqualificazione dei ponti sul Canale Camuzzoni: come cambia la viabilità.

Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione dei ponti che attraversano il Canale Camuzzoni, un intervento atteso per migliorare sicurezza e decoro di un’area molto frequentata. Il cantiere è iniziato dal ponte di via Pigafetta, per poi proseguire su altri cinque attraversamenti: via Quarto Ponte (ai civici 1 e 20), via Andrea Doria, via San Marco e via Perloso.

Il progetto prevede il rifacimento completo di parapetti e marciapiedi. I nuovi parapetti saranno in acciaio, più solidi e sicuri, con montanti ravvicinati per impedire passaggi o arrampicate pericolose. Saranno inoltre più alti, con una base in cemento armato e finiture in pietra e asfalto, in linea con lo stile originario delle infrastrutture.

Non solo sicurezza, ma anche decoro urbano: a lavori ultimati, i ponti saranno abbelliti con fioriere e piante per rendere più piacevole la passeggiata lungo la ciclopedonale.

Viabilità.

La viabilità subirà alcune modifiche: su via Pigafetta è stato istituito il senso unico di marcia da via dei Ponti verso via Galvani, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Ogni ponte richiederà circa sei settimane di intervento. L’investimento complessivo ammonta a 500 mila euro, anticipati dal Comune di Verona e successivamente rimborsati dal Consorzio Canale Camuzzoni.