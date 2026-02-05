Broccoletto di Custoza d’Oro: Sommacampagna premia il fondatore di Slow Food.

Il 3 febbraio, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini ha ricevuto il premio “Broccoletto di Custoza d’Oro”. Un riconoscimento che non celebra solo un prodotto d’eccellenza, ma la forza di una comunità che ha saputo trasformare un ortaggio invernale in un simbolo di biodiversità e riscatto territoriale.

Un’alleanza per il territorio.

Il premio è il risultato di una sinergia corale che vede coinvolte la pro loco di Custoza, le associazioni di produttori e ristoratori locali e il consorzio Tutela Vino Custoza Doc. Questa coalizione ha saputo costruire, negli anni, un’alleanza solida tra istituzioni e cittadini per proteggere e promuovere il pregiato ortaggio, diventato Presidio Slow Food nel 2017 proprio grazie all’impulso di Petrini.

La delegazione di Sommacampagna, guidata dal sindaco Fabrizio Bertolaso, ha consegnato l’opera realizzata dal maestro orafo Cesare Soprana e ideata dal giornalista Morello Pecchioli. «Questo premio è il frutto di un grande lavoro di squadra — ha dichiarato il sindaco Bertolaso —. Il Broccoletto non è solo un prodotto agricolo, ma il simbolo di una comunità che crede nella tutela delle proprie radici».

Cultura, gusto e sostenibilità.

Coltivato e raccolto tra dicembre e febbraio, il Broccoletto di Custoza è oggi protagonista di un ricco calendario di eventi, dai “Sabati di Gusto” al “Mercato della Terra”, che quest’anno raddoppia i suoi appuntamenti diventando bimensile.

L’assessore al Turismo, Chiara Turazzini, ha evidenziato come il progetto vada oltre la semplice gastronomia: «Attorno a questo ortaggio abbiamo creato un racconto vivo del territorio, che abbraccia la storia, i paesaggi delle colline a ridosso del Garda e i percorsi cicloturistici».