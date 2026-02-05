Un farmaco per chi non può curarsi: la sfida di Verona

Allarme povertà sanitaria: Verona risponde con la Giornata di Raccolta del Farmaco.

È stata presentata a Verona nella sala Rossa della Provincia la 26esima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco. Si tratta l’iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus che, dal 10 al 16 febbraio, trasformerà le farmacie in veri presidi di solidarietà.

I numeri dell’emergenza e della risposta.

I dati presentati descrivono una realtà complessa: nel 2025 la povertà sanitaria è aumentata dell’8,4%. Questo fenomeno colpisce duramente le fasce più fragili, con un minore su tre e oltre un anziano su cinque che faticano ad accedere alle cure di base.

A Verona, la macchina organizzativa risponde con numeri importanti.

161 farmacie aderenti su tutto il territorio provinciale.

aderenti su tutto il territorio provinciale. Oltre 600 volontari impegnati, con una forte rappresentanza degli Alpini .

impegnati, con una forte rappresentanza degli . Oltre 30 mila persone bisognose che beneficeranno dei farmaci raccolti.

che beneficeranno dei farmaci raccolti. 25 enti caritativi locali pronti alla distribuzione.

Come donare.

Durante l’intera settimana, i cittadini potranno acquistare e donare farmaci di automedicazione che non richiedono ricetta medica, come antipiretici, antitussivi e antidolorifici. I farmacisti e i volontari saranno a disposizione per consigliare i prodotti più idonei alle necessità degli enti assistenziali.