Scoperto allevamento “lager” a Sommacampagna: Lav salva 13 cani in condizioni disumane.

Lav Verona salva 13 cani da un allevamento lager a Sommacampagna: un’operazione che si è trasformata in un faro di speranza per quegli esseri tenuti in condizioni disumane. L’episodio ha visto protagonista la Lav di Verona, un’associazione da sempre impegnata nella tutela degli animali, che è intervenuta per liberare questi animali da una vita di sofferenza.

È successo in un allevamento abusivo di Caselle di Sommacampagna, dove i cani vivevano in condizioni terribili, ammassati in recinti arrugginiti, e malnutriti. Questi poveri animali, di razze diverse come Border Collie, Pinscher e Pastori Tedeschi, venivano allevati con l’obiettivo di vendere i loro cuccioli, destinati a un negozio di animali alle porte della città di Verona. L’allevatore, però, li teneva in condizioni igieniche e sanitarie pessime: cuccioli nati già morti, madri senza latte e animali costretti a mangiare avanzi di cibo gettati tra i loro stessi escrementi.

L’intervento dei carabinieri di Vigasio.

La situazione era stata segnalata inizialmente da un’altra associazione animalista a fine 2023. Nonostante una prima sanzione elevata dalle Guardie Zoofile, nulla era cambiato per questi animali, costretti a sopravvivere in un ambiente malsano e abbandonato. Solo grazie all’intervento dei Carabinieri di Vigasio, che hanno collaborato con i veterinari dell’Asl, è stato possibile fare un sopralluogo e constatare l’urgenza della situazione.

L’intervento si è concluso con il sequestro di cinque cuccioli e tre cania dulti, ma alcuni di questi purtroppo non ce l’hanno fatta. La gravità del caso ha spinto le autorità a rivolgersi direttamente a Lav Verona, che ha subito offerto il suo supporto per l’affido e la gestione degli animali recuperati. Grazie all’impegno dell’avvocato Emanuela Pasetto, responsabile Lav Verona, è stato possibile portare a termine il salvataggio completo degli altri cani rimasti.

Poi l’allevatore ha deciso di cedere definitivamente i suoi animali a Lav, che ha potuto così prendersi cura di tutti i cani presenti nella struttura. Gli animali sono stati sottoposti a controlli veterinari, curati e nutriti adeguatamente per riportarli in salute.

Foto dal sito Lav