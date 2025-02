Soave vince cinque bandi regionali: ecco i progetti

Nuovi progetti per Soave che vince cinque bandi regionali: al via opere, eventi e servizi.

Il 2025 è iniziato con buone notizie per Soave: il Comune ha ottenuto cinque finanziamenti regionali per diversi progetti. Questo risultato permetterà di migliorare i servizi per i cittadini senza aumentare le tasse, come conferma il sindaco Matteo Pressi.

Fondi per protezione civile e mensa scolastica.

Uno dei contributi più importanti riguarda la protezione civile: Soave ha ricevuto 7 mila euro per aggiornare il piano di emergenza comunale, fondamentale in un territorio a rischio idraulico.

Un altro finanziamento, di quasi 6 mila euro, riguarda invece la mensa scolastica. Grazie a questa somma, il Comune potrà sostenere le famiglie più in difficoltà, offrendo pasti gratuiti ai bambini. Inoltre, verrà incentivato l’uso di prodotti biologici e a km zero, una scelta che tutela sia l’ambiente che i produttori locali.

Eventi culturali e manifestazioni.

Il Soave Guitar Festival 2024, che ogni anno porta nel borgo musicisti di alto livello, ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Regione, che ha deciso di co-finanziare l’evento. Anche la Giornata regionale dei Colli Veneti, prevista per il 23 marzo, sarà celebrata con un evento speciale a Soave.

In totale, la Regione ha destinato 13 mila euro per sostenere queste due iniziative culturali, che contribuiscono ad animare il borgo per gran parte dell’anno.

Opere pubbliche: lavori in via San Matteo.

Il finanziamento più consistente riguarda invece le opere pubbliche. Grazie a un contributo di 50 mila euro, sono partiti i lavori di rifacimento di via San Matteo, una delle strade principali di accesso al centro storico. Il progetto prevede il rinnovo del manto stradale e l’ampliamento dei marciapiedi, per un costo complessivo di 130 mila euro.

Il totale dei contributi.

Sommando tutti i finanziamenti, il Comune ha ricevuto 76 mila euro in contributi straordinari. Questo permette di guardare al futuro con serenità, come sottolinea il sindaco Pressi: “Grazie a questi fondi possiamo migliorare Soave senza gravare sulle tasche dei cittadini”.